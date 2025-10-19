HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
Sociedad

La Libertad: detenido admite participación en muerte de comerciante de Chepén

Sujeto fue capturado junto a un menor de 15 años que portaba artefactos explosivos y una carta extorsiva.

Alias 'Cabeza' (detenido de la izquierda), confesó participación en hecho del 16 de octubre. Foto: PNP.
Alias 'Cabeza' (detenido de la izquierda), confesó participación en hecho del 16 de octubre. Foto: PNP.

Efectivos de la Policía Nacional capturaron al presunto responsable del asesinato de Carlos Alberto Cabanillas Tejada, comerciante de ferretería, quien fue ultimado la noche del jueves 16 de octubre en la ciudad de Chepén, región La Libertad.

Según informaron las autoridades policiales, el detenido fue identificado como Carlos Alexander Becerra Julca, de 25 años, más conocido por su alías ´Cabeza’. Fue capturado en la cuadra 4 del jirón San Pedro.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Renuncia de Acuña genera opiniones divididas entre consejeros y alcaldes

lr.pe

Durante la intervención, el detenido confesó de manera voluntaria ante los agentes su participación en el crimen de Becerra Julca. Esta investigación fue corroborada con mensajes encontrados en su dispositivo móvil.

Intervienen a menor por extorsión

Junto a Carlos Becerra Julca, se intervino a un menor de 15 años conocido como 'Chibolo', quien sería integrante de ‘Los Chacales de Chepén’, organización criminal dedicada los delitos de extorsión y sicariato.

A 'Chibolo' se le encontraron dos artefactos explosivos, siete municiones y una carta extorsiva.

Notas relacionadas
Roban cargamento de medicinas destinadas a hospitales y puesto de salud de La Libertad

Roban cargamento de medicinas destinadas a hospitales y puesto de salud de La Libertad

LEER MÁS
César Acuña renuncia al Gobierno Regional de La Libertad y anuncia que postulará a la presidencia del Perú

César Acuña renuncia al Gobierno Regional de La Libertad y anuncia que postulará a la presidencia del Perú

LEER MÁS
Renuncia de Acuña genera opiniones divididas entre consejeros y alcaldes

Renuncia de Acuña genera opiniones divididas entre consejeros y alcaldes

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO, tercer recorrido: sigue la ruta de la procesión este domingo 19 de octubre

Señor de los Milagros EN VIVO, tercer recorrido: sigue la ruta de la procesión este domingo 19 de octubre

LEER MÁS
Sube a falso colectivo en Javier Prado y le roban S/30.000 de sus cuentas bancarias: PNP capturó a un delincuente

Sube a falso colectivo en Javier Prado y le roban S/30.000 de sus cuentas bancarias: PNP capturó a un delincuente

LEER MÁS
Estaba pagando con yape en panadería de Chaclacayo, pero delincuente lo estaba 'marcando' y le robó celular

Estaba pagando con yape en panadería de Chaclacayo, pero delincuente lo estaba 'marcando' y le robó celular

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Revelan presunto nombre de implicado en el asesinato de empresario que se resistió al robo de su camioneta en Huacho: "Paul"

Revelan presunto nombre de implicado en el asesinato de empresario que se resistió al robo de su camioneta en Huacho: "Paul"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Getafe EN VIVO y EN DIRECTO vía DSports por LaLiga de España: ¡gol de Mbappé!

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver el partido?

Sociedad

Revelan presunto nombre de implicado en el asesinato de empresario que se resistió al robo de su camioneta en Huacho: "Paul"

Señor de los Milagros EN VIVO, tercer recorrido: sigue la ruta de la procesión este domingo 19 de octubre

Estos distritos de Lima Metropolitana sufrarán corte de luz este 20 de octubre, según Sedapal: revisa las zonas afectadas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Habrá cambios en el Ministerio del Interior por persistencia en comprar avión brasileño Embraer

Eduardo Ruiz: Omar Saavedra, segundo policía implicado, da su versión sobre el asesinato del 15 de octubre

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025