La Libertad: detenido admite participación en muerte de comerciante de Chepén
Sujeto fue capturado junto a un menor de 15 años que portaba artefactos explosivos y una carta extorsiva.
Efectivos de la Policía Nacional capturaron al presunto responsable del asesinato de Carlos Alberto Cabanillas Tejada, comerciante de ferretería, quien fue ultimado la noche del jueves 16 de octubre en la ciudad de Chepén, región La Libertad.
Según informaron las autoridades policiales, el detenido fue identificado como Carlos Alexander Becerra Julca, de 25 años, más conocido por su alías ´Cabeza’. Fue capturado en la cuadra 4 del jirón San Pedro.
Durante la intervención, el detenido confesó de manera voluntaria ante los agentes su participación en el crimen de Becerra Julca. Esta investigación fue corroborada con mensajes encontrados en su dispositivo móvil.
Intervienen a menor por extorsión
Junto a Carlos Becerra Julca, se intervino a un menor de 15 años conocido como 'Chibolo', quien sería integrante de ‘Los Chacales de Chepén’, organización criminal dedicada los delitos de extorsión y sicariato.
A 'Chibolo' se le encontraron dos artefactos explosivos, siete municiones y una carta extorsiva.