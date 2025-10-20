HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Huánuco: Destruyen laboratorio de cocaína y centros de minería ilegal en La Morada

Agentes antidrogas hallaron e incineraron más de una tonelada de insumos químicos y 2,3 toneladas de hoja de coca en proceso de maceración. La operación también permitió desmantelar tres campamentos de minería ilegal.

Golpe al narcotráfico y a la minería ilegal en el distrito de La Morada. Foto: Inforegion
Golpe al narcotráfico y a la minería ilegal en el distrito de La Morada. Foto: Inforegion

Por: Elias Ingaruca - Inforegión

La Policía Nacional del Perú asestó un nuevo golpe al narcotráfico y a la minería ilegal en el distrito de La Morada, provincia de Marañón (Huánuco). Efectivos de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas Huallaga (DIVMCTID-Huallaga) ejecutaron una operación terrestre en los sectores Alto Alianza y Río Blanco, donde localizaron un laboratorio rústico activo para la elaboración de pasta básica de cocaína (PBC).

La intervención, realizada entre el 18 y 19 de octubre, estuvo dirigida por el coronel PNP David Díaz Pérez y contó con la participación de 13 agentes especializados, en coordinación con el fiscal adjunto provincial Jairo Paul Lucho Mauricio, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tingo María.

Laboratorio y químicos destruidos

Durante la incursión, el personal policial destruyó una poza de maceración y otra de decantación, además de diversos insumos químicos utilizados en la producción de droga. Entre ellos, se incineraron 865,8 kilogramos de gasolina, 40 kilogramos de óxido de calcio, 50 kilogramos de ácido sulfúrico y 30 kilogramos de bisulfato de sodio.

Asimismo, se hallaron 2300 kilogramos de hoja de coca en proceso de maceración y 4,000 kilogramos de detritus. Todo el material fue destruido en el lugar, bajo supervisión fiscal, para evitar su reutilización por las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Minería ilegal y armamento incautado

Además del laboratorio de drogas, los agentes policiales identificaron y destruyeron tres instalaciones clandestinas de extracción ilegal de oro. Estas estructuras funcionaban en zonas de difícil acceso dentro del distrito de La Morada y representaban una amenaza ambiental y social para las comunidades locales.

Durante el operativo también se incautó una escopeta, tres municiones calibre 16 mm y dos trampas artesanales, empleadas presuntamente para proteger las áreas de producción ilícita.

Según las estimaciones de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO), el operativo permitió afectar significativamente la economía de las organizaciones criminales que operan en la zona, con un perjuicio aproximado de S/ 214,938.

