Sociedad

Un asesinato en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 17 de septiembre iban 5.248 crímenes, a los cuales se suma una víctima más en el gobierno de Boluarte: 5.249

En lo que va del año, se han registrado 5.249 crímenes en el Perú. Foto: Difusión
En lo que va del año, se han registrado 5.249 crímenes en el Perú. Foto: Difusión

La ola de inseguridad continúa dejando saldo de violencia y temor. En las últimas 24 horas, una persona fue asesinada a sangre fría en la localidad de Huacho.

Según el reporte diario y oficial de La República, hay 5.249 crímenes en el Perú. Esta cifra refleja la poca efectividad de las políticas publicas implementadas por el Estado para combatir la delincuencia y criminalidad.

Huacho: Hallan cuerpo de mujer extranjera ejecutada en cerro Bispán

El macabro hallazgo de una mujer con impactos de bala en un descampado del distrito de Santa María refuerza el clima de inseguridad que aqueja a la provincia de Huaura. Las autoridades investigan un posible ajuste de cuentas.

La noche en Huacho se vio nuevamente empañada por la violencia tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de nacionalidad extranjera aún no identificada. El cadáver fue encontrado en un descampado del cerro Bispán, ubicado en el distrito de Santa María, generando gran conmoción entre los vecinos de la zona. Fueron agentes de Serenazgo quienes llegaron primero a la escena, dando aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima presentaba más de tres impactos de bala, lo que evidencia la brutalidad del crimen. Las hipótesis preliminares indican que la mujer habría sido trasladada hasta ese lugar para ser ejecutada, posiblemente por individuos vinculados al crimen organizado. Esta situación refuerza la teoría de un ajuste de cuentas, aunque las autoridades aún no descartan otras líneas de investigación.

El caso ha sido asumido por el Ministerio Público y la PNP, que ya trabajan para esclarecer las circunstancias del asesinato, determinar la identidad de la víctima y dar con los responsables. Mientras tanto, la población vive en estado de alerta ante la creciente ola de violencia en Huacho, donde los crímenes recientes han encendido las alarmas sobre la falta de seguridad y la necesidad de una respuesta firme por parte del Estado.

