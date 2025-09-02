Huacho: asalto a pollería deja herido de bala al dueño que enfrentó a ladrones
Cámaras de seguridad registraron el enfrentamiento, donde el propietario y una empleada lucharon contra los asaltantes. Finalmente, estos huyeron tras realizar varios disparos.
- Dos hombres fueron asesinados de 8 balazos en Huacho: cuerpos se encontraron en canal de regadío
- Cinco asesinatos en las últimas 24 horas
El intento por salvar su negocio casi acaba en tragedia. Un hombre resultó herido de bala tras enfrentarse a sujetos encapuchados que irrumpieron en su local para asaltar a comensales y trabajadores.
El hecho ocurrió en horas de la noche en la pollería El Gavilán, ubicada en la calle Amazonas, zona de San José de Manzanares, Huacho. Cámaras de seguridad del negocio captaron los momentos exactos del ataque, cuando dos delincuentes ingresaron con armas de fuego para llevar a cabo su cometido.
PUEDES VER Dos homicidios en las últimas 24 horas
Forcejeo con delincuentes deja herido de bala a dueño de pollería
Con insultos y amenazas, los hampones empezaron a apuntar a los presentes para luego despojarlos de sus celulares. Ante la negativa de las víctimas, uno de los hombres realizó el primer disparo dentro del establecimiento.
Al escuchar los disparos, el dueño de la pollería salió de la cocina y encaró a los delincuentes. En la entrada del local se produjo un forcejeo, al que se sumó una trabajadora para intentar ayudar. Ante la resistencia, los sujetos huyeron, pero antes realizaron dos disparos más que dejaron al propietario herido en el suelo.
Cámaras de seguridad registran asalto a pollería en Huacho.
PUEDES VER Engañan a sus secuestradores con falsa recompensa y logran salvarlo: así fue el rescate de prestamista colombiano en Huacho
Vecinos reclaman seguridad
El herido fue auxiliado a tiempo y trasladado al Hospital Regional de Huacho, donde permanece bajo atención médica.
Vecinos de Manzanares, preocupados por la situación, exigieron mayor seguridad en la zona y lamentaron lo ocurrido. “Esa familia es honesta y recién empezaba su negocio”, señaló una residente, al recalcar que se trata de un barrio tranquilo que ahora vive con temor por la delincuencia.
Canal de ayuda
|Policía Nacional del Perú (PNP)
|Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
|Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar
|(01) 411 8000 opción 6
|Alerta médica
|(01) 261 0502
|Clave médica
|(01) 261 8793
|Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)
|106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y