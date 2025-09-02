HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Huacho: asalto a pollería deja herido de bala al dueño que enfrentó a ladrones

Cámaras de seguridad registraron el enfrentamiento, donde el propietario y una empleada lucharon contra los asaltantes. Finalmente, estos huyeron tras realizar varios disparos.

Dueño de pollería es baleado tras enfrentarse a delincuentes. Foto: Composición LR
Dueño de pollería es baleado tras enfrentarse a delincuentes. Foto: Composición LR

El intento por salvar su negocio casi acaba en tragedia. Un hombre resultó herido de bala tras enfrentarse a sujetos encapuchados que irrumpieron en su local para asaltar a comensales y trabajadores.

El hecho ocurrió en horas de la noche en la pollería El Gavilán, ubicada en la calle Amazonas, zona de San José de Manzanares, Huacho. Cámaras de seguridad del negocio captaron los momentos exactos del ataque, cuando dos delincuentes ingresaron con armas de fuego para llevar a cabo su cometido.

Forcejeo con delincuentes deja herido de bala a dueño de pollería

Con insultos y amenazas, los hampones empezaron a apuntar a los presentes para luego despojarlos de sus celulares. Ante la negativa de las víctimas, uno de los hombres realizó el primer disparo dentro del establecimiento.

Al escuchar los disparos, el dueño de la pollería salió de la cocina y encaró a los delincuentes. En la entrada del local se produjo un forcejeo, al que se sumó una trabajadora para intentar ayudar. Ante la resistencia, los sujetos huyeron, pero antes realizaron dos disparos más que dejaron al propietario herido en el suelo.

Cámaras de seguridad registran asalto a pollería en Huacho.

Cámaras de seguridad registran asalto a pollería en Huacho.

Vecinos reclaman seguridad

El herido fue auxiliado a tiempo y trasladado al Hospital Regional de Huacho, donde permanece bajo atención médica.

Vecinos de Manzanares, preocupados por la situación, exigieron mayor seguridad en la zona y lamentaron lo ocurrido. “Esa familia es honesta y recién empezaba su negocio”, señaló una residente, al recalcar que se trata de un barrio tranquilo que ahora vive con temor por la delincuencia.

