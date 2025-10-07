Inauguración del Primer Tomógrafo con Inteligencia Artificial en la Clínica San Pedro - Huacho

La Clínica San Pedro ha dado un paso trascendental en la modernización de sus servicios de salud incorporando a su centro de imágenes el nuevo tomógrafo SIEMENS SOMATOM go.Up, uno de los equipos más avanzados de tecnología alemana. Este hito no solo representa una inversión tecnológica de primer nivel, sino también una mejora sustancial en la atención y calidad de vida de miles de pacientes de la región.

Durante la ceremonia de inauguración, especialistas médicos, autoridades locales y directivos de la clínica destacaron la importancia de contar con una tecnología que combina precisión, rapidez y seguridad. El tomógrafo SIEMENS SOMATOM go.Up, se caracteriza por su capacidad para generar imágenes de alta calidad con una dosis mínima de radiación, reduciendo riesgos para los pacientes y garantizando diagnósticos más confiables en menor tiempo.

En el plano técnico, el tomógrafo incorpora innovaciones de vanguardia como algoritmos de inteligencia artificial que guían los protocolos de imagen, detectores de alta resolución y filtros especiales que optimizan la calidad de las tomografías. Estas funciones permiten realizar estudios más complejos, desde exploraciones de cerebro, tórax o abdomen hasta angiografías, con un nivel de detalle que antes solo era posible en equipos de mayor costo y acceso limitado.

La incorporación de este equipo marca un antes y un después para la Clínica San Pedro. Hasta hace poco, la demanda de estudios de tomografía en la región superaba la capacidad instalada, generando largas esperas y, en muchos casos, la necesidad de derivar a los pacientes a centros de Lima. Con el nuevo Tomógrafo SIEMENS, la clínica se convierte en pionera en diagnóstico por imágenes con Inteligencia Artificial, asegurando que la población tenga acceso a estudios de última generación sin salir de la ciudad y con atención inmediata las 24 horas.

Con esta innovación, la clínica se sitúa a la vanguardia del diagnóstico por imágenes. Fuente: Difusión.

El equipo de gerencia de la institución, conformado por la Dirección Médica, Dr. Fredy Cabrera Arguelles, Lic. Julia Ramis Alva - Subgerente Comercial; Lisset Quispe Sánchez - Subgerente de Administración y Finanzas; Ing. Marlo Carranza Gallardo - Subgerente de Proyectos y Operaciones; e Yvan Muños Cruz -Subgerente de Salud, resaltó que la implementación de esta tecnología es fruto de un esfuerzo conjunto orientado a la excelencia médica y a la mejora continua del servicio.

Asimismo, el Directorio de la Clínica San Pedro, integrado por el Sr. Carlos Enrique Noriega Hoces, José Manuel Samanez Acebo y José Ackerman Rodríguez, remarcó que este proyecto consolida el compromiso institucional con la innovación y con el desarrollo de la región, reafirmando su visión de futuro.

La inauguración del tomógrafo SIEMENS es una noticia que trasciende lo institucional. Es un símbolo de progreso, innovación y compromiso con la comunidad. Con este paso, la Clínica San Pedro proyecta una visión donde la tecnología y la humanidad se combinan para brindar la mejor atención posible. Además, la clínica pone a disposición de la población un servicio de ambulancia eficiente, un área de fisioterapia de alta calidad, más de 30 especialidades médicas en constante crecimiento y dos modernas salas quirúrgicas debidamente categorizadas, lo que la consolida como el centro de salud privado más completo y confiable de la provincia de Huaura y la región Lima.