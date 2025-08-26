HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dos hombres fueron asesinados de 8 balazos en Huacho: cuerpos se encontraron en canal de regadío

Las víctimas, ya identificadas por las autoridades, fueron trasladadas a la Morgue Central de Huacho para las investigaciones del caso.

Familiares llegaron al lugar para el reconocimiento de las víctimas, que fueron trasladadas a la Morgue Central de Huaura
Familiares llegaron al lugar para el reconocimiento de las víctimas, que fueron trasladadas a la Morgue Central de Huaura

En horas de la mañana de este 26 de agosto, dos cuerpos con múltiples heridas de bala fueron hallados a un lado de la vía cercana al kilómetro 157 de la Panamericana Norte, en el centro poblado Muralla, en Huacho, ubicado en la provincia limeña de Huaura. Según se pudo conocer, uno de los cuerpos se encontraba arrinconado en un canal de regadío, mientras que el otro se encontró a un lado de la vía, en una zona cerca a unos matorrales.

Especialistas de criminalística de la Policía nacional llegaron a la zona para analizar los cuerpos. Según indicó el fiscal de turno, una de las víctimas presentaba 6 orificios de bala (4 en el cuerpo y dos en la cabeza), mientras que el otro cuerpo habría sido ultimado con 2 impactos en la cabeza. Al lugar, ubicado en el límite entre Huacho y el distrito de Végueta, llegaron los familiares de las víctimas para el reconocimiento de los cadáveres.

Autoridades llegaron al lugar para trasladar los cadáveres la Morgue Central Foto: Elvis Gonzáles / URPI-LR

Autoridades llegaron al lugar para trasladar los cadáveres la Morgue Central Foto: Elvis Gonzáles / URPI-LR

lr.pe

Encuentran dos cuerpos con heridas de bala en cabeza y cuerpo

Fueron los agricultores de la zona quienes avisaron a las autoridades sobre el lamentable hallazgo, mientras se desplazaban hacia sus labores. Luego de esta alerta, agentes de la comisaría de Huaura llegaron hasta el lugar de los hechos para trasladar los cuerpos hasta la Morgue Central de Huacho y continuar con las investigaciones respectivas.

Crimen en Huaura deja dos víctimas. Foto: Elvis Gonzáles / URPI-LR

Crimen en Huaura deja dos víctimas. Foto: Elvis Gonzáles / URPI-LR

Víctimas habrían intentado escapar

En el recorrido hacia la zona del hallazgo, también se encontraron algunas prendas de vestir que, según las autoridades, harían presumir que las víctimas intentaron huir antes de ser alcanzadas por los disparos. Las personas fallecidas fueron identificadas como Leonardo Mattos Olano (47) y Jorge Luis Alcalá Dionicio (45), ambos residentes del sector de Chacaca, en el distrito indicado.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

