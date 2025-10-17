HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Sociedad

Municipalidad del Callao niega derrumbe de techo del mercado central

La comuna y los representantes del mercado afirmaron que se trata de refacciones que realizan los propios comerciantes. No se registraron daños graves en el local.

La madrugada de este jueves 16 de octubre, las redes sociales se llenaron de vídeos sobre un supuesto derrumbe del techo en el puesto de pan con chicharrón, Jano Loo, ubicado en el Mercado Central del Callao.
La madrugada de este jueves 16 de octubre, las redes sociales se llenaron de vídeos sobre un supuesto derrumbe del techo en el puesto de pan con chicharrón, Jano Loo, ubicado en el Mercado Central del Callao. | composición LR

La madrugada de este jueves 16 de octubre, las redes sociales se llenaron de vídeos sobre un supuesto derrumbe del techo en el puesto de pan con chicharrón, Jano Loo, ubicado en el Mercado Central del Callao. Sin embargo, la Municipalidad emitió un comunicado en el cual desmiente que se haya tratado de un colapso. Según la comuna, el hecho corresponde a trabajos de refacción realizados por los propios comerciantes del mercado.

Los representantes del establecimiento comercial, Salomón Cassani Ramírez y Abelardo Carranza Domínguez, respaldaron esta versión, y son citados en el comunicado de la municipalidad. El municipio chalaco precisó que viene supervisando las labores en coordinación con los comerciantes, ''brindando asistencia técnica y recomendaciones para asegurar que se desarrollen sin riesgos''. Como medida preventiva, se informó que la zona de jugos y chicharronerías fue clausurada temporalmente, hasta que concluyan los trabajos y se verifiquen las condiciones de seguridad necesarias.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Municipalidad de Callao informó sobre el suceso.

Municipalidad de Callao informó sobre el suceso.

PUEDES VER: Personas con discapacidad protestan frente al MIMP y exigen que se otorgue permiso para trabajar en la vía pública: ''No atienden nuestras necesidades''

lr.pe

¿Trabajos de remodelación?

Ante la viralización de la noticia sobre un derrumbe, la comuna hizo un llamado a la población a actuar con responsabilidad, y a no compartir información sin verificar su veracidad: ''La Municipalidad Provincial del Callao hace un llamado a informar con responsabilidad y veracidad, evitando difundir versiones inexactas que puedan generar alarma en la población''. De acuerdo con Abelardo Carranza Domínguez, representante del mercado, las refacciones estaban programadas para empezar un día antes, pero no se pudo porque el establecimiento cerró debido al paro nacional del 15 de octubre.

A pesar de las versiones otorgadas por la municipalidad y los representantes del mercado, algunos usuarios en redes sociales indicaron que sí se trataría de un derrumbe, y que la falta de transparencia se relacionaría con un supuesto caso de negligencia. ''Todo el mercado del Callao le falta un gran mantenimiento y nadie lo hace, ni defensa civil y peor la fiscalización de la municipalidad'', se lee en un comentario.

Las imágenes virales mostraban escombros en los alrededores del puesto de la tradicional chicharronería Jano Loo, uno de los locales más emblemáticos del Callao. No obstante, el negocio no sufrió ningún derrumbe ni daños graves. Según informaron medios locales, los arreglos se dan con miras a obtener un certificado de Defensa Civil, ya que pronto habrá una inspección. El subgerente de defensa civil de la Municipalidad del Callao estuvo presente en el mercado en horas de la mañana.

Aviso colgado.

Aviso colgado.

PUEDES VER: Joven falleció por presunto ataque policial, pero ministro del Interior responsabiliza a estudiantes de San Marcos por violencia en protestas

lr.pe

Hechos habrían ocurrido de madrugada

En una transmisión en vivo sobre la noticia, una usuaria comentó con un vídeo que muestra los instantes posteriores a la caída del techo. En él, una persona graba el lugar narrando lo acontecido. ''El techo del local de la chicharronería se ha caído (...) Como de tres puestos. Es una emergencia ahorita, tienen que ver como se va a hacer esto, urgente. Porque, ¿mañana van a trabajar así?'', se escucha. Este viernes, el portal de noticias Prensa Callao difundió el vídeo sin sonido y afirmó que se trataba del personal de seguridad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Personas con discapacidad protestan frente al MIMP y exigen que se otorgue permiso para trabajar en la vía pública: ''No atienden nuestras necesidades''

Personas con discapacidad protestan frente al MIMP y exigen que se otorgue permiso para trabajar en la vía pública: ''No atienden nuestras necesidades''

LEER MÁS
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS
Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
¿Habrá nuevo apagado de motores de transporte este 18 de octubre? Esto dicen los transportistas

¿Habrá nuevo apagado de motores de transporte este 18 de octubre? Esto dicen los transportistas

LEER MÁS
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS
Internos escapan del penal de Huaral: INPE separa a director y subdirector tras el incidente

Internos escapan del penal de Huaral: INPE separa a director y subdirector tras el incidente

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandro Lerner reprograma su concierto en Lima tras crisis social en Perú: “Esta pausa es necesaria por respeto a la situación del país”

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Señor de los Milagros: plan de desvíos del Metropolitano y Corredores por segunda procesión

Sociedad

Señor de los Milagros: plan de desvíos del Metropolitano y Corredores por segunda procesión

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO este 18 y 19 de octubre: por qué calles pasará la sagrada imagen durante su segundo y tercer recorrido

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025