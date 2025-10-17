Municipalidad del Callao niega derrumbe de techo del mercado central

La madrugada de este jueves 16 de octubre, las redes sociales se llenaron de vídeos sobre un supuesto derrumbe del techo en el puesto de pan con chicharrón, Jano Loo, ubicado en el Mercado Central del Callao. | composición LR

La madrugada de este jueves 16 de octubre, las redes sociales se llenaron de vídeos sobre un supuesto derrumbe del techo en el puesto de pan con chicharrón, Jano Loo, ubicado en el Mercado Central del Callao. Sin embargo, la Municipalidad emitió un comunicado en el cual desmiente que se haya tratado de un colapso. Según la comuna, el hecho corresponde a trabajos de refacción realizados por los propios comerciantes del mercado.

Los representantes del establecimiento comercial, Salomón Cassani Ramírez y Abelardo Carranza Domínguez, respaldaron esta versión, y son citados en el comunicado de la municipalidad. El municipio chalaco precisó que viene supervisando las labores en coordinación con los comerciantes, ''brindando asistencia técnica y recomendaciones para asegurar que se desarrollen sin riesgos''. Como medida preventiva, se informó que la zona de jugos y chicharronerías fue clausurada temporalmente, hasta que concluyan los trabajos y se verifiquen las condiciones de seguridad necesarias.

Municipalidad de Callao informó sobre el suceso.

¿Trabajos de remodelación?

Ante la viralización de la noticia sobre un derrumbe, la comuna hizo un llamado a la población a actuar con responsabilidad, y a no compartir información sin verificar su veracidad: ''La Municipalidad Provincial del Callao hace un llamado a informar con responsabilidad y veracidad, evitando difundir versiones inexactas que puedan generar alarma en la población''. De acuerdo con Abelardo Carranza Domínguez, representante del mercado, las refacciones estaban programadas para empezar un día antes, pero no se pudo porque el establecimiento cerró debido al paro nacional del 15 de octubre.

A pesar de las versiones otorgadas por la municipalidad y los representantes del mercado, algunos usuarios en redes sociales indicaron que sí se trataría de un derrumbe, y que la falta de transparencia se relacionaría con un supuesto caso de negligencia. ''Todo el mercado del Callao le falta un gran mantenimiento y nadie lo hace, ni defensa civil y peor la fiscalización de la municipalidad'', se lee en un comentario.

Las imágenes virales mostraban escombros en los alrededores del puesto de la tradicional chicharronería Jano Loo, uno de los locales más emblemáticos del Callao. No obstante, el negocio no sufrió ningún derrumbe ni daños graves. Según informaron medios locales, los arreglos se dan con miras a obtener un certificado de Defensa Civil, ya que pronto habrá una inspección. El subgerente de defensa civil de la Municipalidad del Callao estuvo presente en el mercado en horas de la mañana.

Aviso colgado.

Hechos habrían ocurrido de madrugada

En una transmisión en vivo sobre la noticia, una usuaria comentó con un vídeo que muestra los instantes posteriores a la caída del techo. En él, una persona graba el lugar narrando lo acontecido. ''El techo del local de la chicharronería se ha caído (...) Como de tres puestos. Es una emergencia ahorita, tienen que ver como se va a hacer esto, urgente. Porque, ¿mañana van a trabajar así?'', se escucha. Este viernes, el portal de noticias Prensa Callao difundió el vídeo sin sonido y afirmó que se trataba del personal de seguridad.

