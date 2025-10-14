HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Puno: poblador y sus alpacas mueren atropellados dentro de su cabaña tras despiste de tráiler

Domingo Mayta Camatico fue embestido por un tráiler que se salió de la vía e irrumpió en su vivienda. La tragedia también acabó con doce de sus alpacas, principal sustento de su familia.


Tragedia ocurrió la tarde del último lunes en el tramo Oquepuño–Ajoyani.
Tragedia ocurrió la tarde del último lunes en el tramo Oquepuño–Ajoyani. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: PNP

Un trágico accidente de tránsito terminó con la vida del poblador Domingo Mayta Camatico y de sus doce alpacas, tras ser atropellados por un tráiler que se despistó y se empotró contra su vivienda de adobe. El hecho ocurrió la tarde del último lunes 13 de octubre, en el tramo Oquepuño–Ajoyani de la carretera Interoceánica, a la altura del kilómetro 155+820. El hecho generó profunda conmoción en la provincia de Carabaya, en Puno.

Puedes ver: Detienen a exregidor por ser el presunto cabecilla de una organización dedicada al TID en Puno

El vehículo involucrado, un tráiler marca Mack de placa AMZ-780, arrastraba un semirremolque con matrícula V3E-977. Por razones aún bajo investigación, el conductor perdió el control y terminó impactando violentamente contra la cabaña donde se encontraba el comunero. El choque destruyó parte de la estructura y provocó la muerte de los animales que pastaban en el predio.

Efectivos de la comisaría de Macusani llegaron al lugar y constataron el fallecimiento de Mayta Camatico, así como la pérdida de las alpacas. El conductor del tráiler, identificado como Reynaldo Apaza (42), resultó herido y fue trasladado al Hospital San Martín de Porres de Macusani, donde permanece internado bajo custodia policial.

PNP investiga si despiste fue por exceso de velocidad, falla mecánica o negligencia. Foto: PNP<br><br>

PNP investiga si despiste fue por exceso de velocidad, falla mecánica o negligencia. Foto: PNP

Horas después, la Policía Nacional confirmó la detención de Apaza, quien será investigado por presunta responsabilidad en el accidente. Las diligencias preliminares buscan determinar si el despiste se debió a exceso de velocidad, falla mecánica o negligencia. El Ministerio Público también ha iniciado las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Por otro lado, la familia de Domingo Mayta exige justicia por la forma en que perdió la vida, señalando que no solo se trataba de un padre de familia, sino también del sustento económico del hogar a través de la crianza de alpacas.

Mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes, la población de Carabaya también ha expresado su indignación y demanda medidas urgentes para evitar nuevas tragedias en esta vía. Los comuneros esperan que este caso no quede impune.

