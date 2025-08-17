Sujetados por largas cuerdas y con equipos de seguridad, los superhéroes subieron mientras realizaban gestos y movimientos característicos de cada personaje. | Foto: composición LR/ TikTok / @luchitoalmeydacineasta

Este domingo 17 de agosto se celebra en Perú el Día del Niño. En medio de la fecha especial, un video compartido en TikTok mostró el preciso instante en que varios hombres se disfrazaron de superhéroes y treparon las paredes del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja para darle una sorpresa a todos los pequeños que se encontraban internados en el hospital.

Mediante la publicación de la cuenta luchitoalmeydacineasta, se logró visualizar a Batman, el Hombre Araña, y Superman subiendo por las paredes de la enorme torre para alegrarle el día a los nenes que atraviesan duras enfermedades.

Los 'superhéroes' dieron una sorpresa a los niños internados en el INSN de San Borja

Sujetados por largas cuerdas y con equipos de seguridad, los superhéroes subieron lentamente mientras realizaban gestos y movimientos característicos de cada personaje. La escena que fue tomada por personas que se encontraban en los exteriores del INSN acaparó las miradas y claro, empezaron a aplaudir el noble gesto en favor de los niños.

Muchos usuarios coincidieron en que, aunque breve, la presencia de los superhéroes sirvió para alegrar el corazón de todos los niños que se encuentran internados en el hospital debido a diversas enfermedades.

Sujetados por largas cuerdas y con equipos de seguridad, los superhéroes subieron mientras realizaban gestos y movimientos característicos de cada personaje.Foto: composición LR/ TikTok / @luchitoalmeydacineasta

¿Por qué se celebra el Día del Niño?

El tercer domingo de agosto se conmemora esta fecha simbólica. El Día del Niño fue creado con el objetivo de promover el bienestar infantil a nivel global. En Perú, esta intención ha quedado plasmada en la legislación, como la Ley N.° 27666, que además establece el Día del Niño Peruano en abril. Aun así, diversos informes revelan que muchos menores aún ven vulnerados derechos esenciales como el acceso a una educación de calidad, una vida libre de violencia y condiciones básicas de salud y nutrición.