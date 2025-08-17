Hombres disfrazados de superhéroes trepan edificio de INSN de San Borja y le dan sorpresa a pacientes por el Día del Niño
El video viral de TikTok mostró a los superhéroes trepando las paredes del hospital, con el objetivo de alegrar los corazones de los niños que enfrentan duras enfermedades.
- Lugares para celebrar el Día del Niño 2025: las mejores ofertas para la diversión de los pequeños del hogar
- Celebra el 17 de agosto con las 35 frases más tiernas por el Día del Niño en Perú
Este domingo 17 de agosto se celebra en Perú el Día del Niño. En medio de la fecha especial, un video compartido en TikTok mostró el preciso instante en que varios hombres se disfrazaron de superhéroes y treparon las paredes del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja para darle una sorpresa a todos los pequeños que se encontraban internados en el hospital.
Mediante la publicación de la cuenta luchitoalmeydacineasta, se logró visualizar a Batman, el Hombre Araña, y Superman subiendo por las paredes de la enorme torre para alegrarle el día a los nenes que atraviesan duras enfermedades.
PUEDES VER: Día del Niño Perú 2025: actividades y shows gratis este domingo 17 de agosto para toda la familia
Los 'superhéroes' dieron una sorpresa a los niños internados en el INSN de San Borja
Sujetados por largas cuerdas y con equipos de seguridad, los superhéroes subieron lentamente mientras realizaban gestos y movimientos característicos de cada personaje. La escena que fue tomada por personas que se encontraban en los exteriores del INSN acaparó las miradas y claro, empezaron a aplaudir el noble gesto en favor de los niños.
Muchos usuarios coincidieron en que, aunque breve, la presencia de los superhéroes sirvió para alegrar el corazón de todos los niños que se encuentran internados en el hospital debido a diversas enfermedades.
Sujetados por largas cuerdas y con equipos de seguridad, los superhéroes subieron mientras realizaban gestos y movimientos característicos de cada personaje.Foto: composición LR/ TikTok / @luchitoalmeydacineasta
PUEDES VER: Padre dona un riñón a su hija y le salva la vida tras estar conectada a una máquina 3 años en San Borja
¿Por qué se celebra el Día del Niño?
El tercer domingo de agosto se conmemora esta fecha simbólica. El Día del Niño fue creado con el objetivo de promover el bienestar infantil a nivel global. En Perú, esta intención ha quedado plasmada en la legislación, como la Ley N.° 27666, que además establece el Día del Niño Peruano en abril. Aun así, diversos informes revelan que muchos menores aún ven vulnerados derechos esenciales como el acceso a una educación de calidad, una vida libre de violencia y condiciones básicas de salud y nutrición.