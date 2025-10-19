Turistas salvan de morir tras volcadura de combi a metros de un abismo en carretera de Tarapoto

El vehículo sufrió un desperfecto mientras se dirigía a las cataratas de Ahuashiyacu. Foto: Composición LR/Canal N

El vehículo sufrió un desperfecto mientras se dirigía a las cataratas de Ahuashiyacu. Foto: Composición LR/Canal N

Durante la mañana del domingo 19 de octubre, se reportó un accidente de tránsito en la carretera Tarapoto-Yurimaguas, en donde una combi terminó volcada luego de que se rompiera los muelles del vehículo. Al interior viajaba un grupo de turistas, quienes salvaron de morir tras el siniestro, pues a pocos metros había un barranco, según precisaron medios locales en el lugar.

De acuerdo con el reporte de Canal N, los turistas se dirigían a la catarata de Ahuashiyacu cuando sucedió el accidente de tránsito. Según informaron las autoridades, la combi habría sufrido un desperfecto, lo cual ocasionó que los muelles del vehículo se rompieran.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Turistas salvan de morir tras accidente en carretera Tarapoto-Yurimaguas

Del interior del vehículo, el grupo de turistas empezó a descender. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales que lamentar ni tampoco heridos tras el accidente de tránsito. En tanto, la combi permaneció volcada en medio de la pista mientras llegaba las autoridades correspondientes para las diligencias del caso.

"No hay heridos de gravedad, solo algunos con raspones. Pero, los turistas sí se llevaron un susto", sostuvo una corresponsal de Canal N, quien señaló que a pocos metros del siniestro había un abismo. La carretera permaneció bloqueada hasta la llegada de la policía y equipo especializado para remover la combi del lugar y liberar la vía. Asimismo, se brindó atención médica a los turistas que lo necesitaron.

PUEDES VER: Sicario confesó que asesinó a abogado en Tarapoto y reveló que cometió crimen por dinero para comprar drogas

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.