Policías en comisarías, entre la falta de recursos y la ineficiencia

Patrulleros inoperativos, personal sin chalecos, comisarías sin teléfono y efectivos que no alcanzan forman parte de la precariedad que atraviesan hoy los policías de las comisarías. Este escenario no se genera en todos los casos por falta de inversión, sino que muchas veces responde a ineficiencia y recursos mal asignados.

Pero no solo la policía de Lima Metropolitana sufre carencias. La comisaría Mala, en la provincia de Cañete, por ejemplo, funciona en un local alquilado. El trasladado de la dependencia policial a este predio se debió a que la sede anterior se encuentra con las estructuras dañadas a causa del terremoto del 2007. Desde entonces fue declarada inhabitable.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La República da cuenta también sobre denuncias diarias que llegan a nuestras distintas plataformas de cómo la policía llega tarde y delitos o siniestros que podrían haberse evitado, suceden sin ser atentidos.

Se mostraron desde casos dramáticos, como las extorsiones diarias, hasta situaciones ridículas como patrulleros sin combustible. Las maniobras suicidas de los denominados ‘piques’ son advertidas sin obtener respuesta.

En un breve recorrido por dintintas calles La República vio un patrullero con el parabrisas roto, otro con la llanta pinchada.

“Hay mucha carencia. Les doy un dato curioso: la banda de música de la policía tiene más efectivos que el área de investigación criminal del cono norte”, dice un agente que por obvias razones prefiere el anonimato.

En ese mismo destacamento, otro de los policías a cargo admite que él debe comprarse su uniforme y municiones, una realidad que se repite en otras dependencias.

Y es que la PNP enfrenta un déficit de recursos que, hasta la fecha, no se ha logrado reducir. No solo chalecos antibalas escasos y vehículos inoperativos sino millones de soles asignados a compras que no se ejecutan.

El pasado 5 de agosto, por ejemplo, el suboficial José Munive fue asesinado en La Victoria. El mismo se había comprado un chaleco porque no le asignaron uno, dijo su madre poniendo en evidencia las deficiencias en el equipamiento

Según la propia Policía, solo cuentan con 29,068 chalecos antibalas, pero existen 135 mil efectivos policiales. De estos se estima que son 50 mil los asignados a las calles.

Frank Casas, experto en crimen organizado y políticas de seguridad, advirtió que el problema no es solo la escasez, sino también la calidad de los implementos,

"La calidad con la que se adquieren estos chalecos no es de las más óptimas y muchos optan por comprarse sus propios chalecos. Cada uno tiene que agenciarse no solo con los chalecos, sino con todo el uniforme policial", explicó.

MINISTRO VISITA COMISARÍAS

Así, con el fin de adoptar medidas inmediatas que permitan golpear a la criminalidad, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, visitó esta madrugada sedes policiales en Puente Piedra y Carabayllo. El objetivo de la visita no solo fue respaldar la labor de la Policía, sino conocer a más profundidad la realidad que afrontan los agentes en las sedes policiales de Lima Metropolitana, en aspectos como equipamiento, estado de las instalaciones y atención de denuncias.

“El señor presidente ha dado una línea a todos los ministros para poder saber cómo están trabajando nuestros policías. Aquí estamos para brindarles el respaldo, no solo con nuestra presencia, sino también para conocer las necesidades que tienen. Haremos llegar al premier un informe para potenciar las unidades que están brindando lo mejor en su día a día. Estamos unidos contra la inseguridad para hacer un país más seguro y lograr que el ciudadano tenga confianza en su Policía Nacional”, indicó el ministro Tiburcio.

El titular del Interior se reunió con los comisarios y tomó conocimiento de los resultados obtenidos hasta el momento por las comisarías de Puente Piedra y Carabayllo, así como del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Carabayllo.



Para optimizar la atención al ciudadano, el ministro también brindó recomendaciones a los efectivos policiales sobre el procedimiento adecuado en la toma de denuncias y la realización de diligencias policiales, recordándoles el compromiso institucional de proteger y servir a la sociedad.



