Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Sociedad

Triple asesinato en pollería de Lurín: imágenes revelan minutos antes y después del crimen

Las cámaras de seguridad en las inmediaciones de la pollería 'La Esquina del Sabor', ubicada en Lurín, captaron la llegada y huida de los sicarios, quienes asesinaron al dueño, su socia y una trabajadora.

La Policía Nacional sigue tras los pasos de los delincuentes implicados en este asesinato. Foto: Composición LR
La Policía Nacional sigue tras los pasos de los delincuentes implicados en este asesinato. Foto: Composición LR

Un nuevo acto de violencia se reportó en el distrito de Lurín, cuando un grupo de delincuentes armados entraron a la pollería 'La Esquina del Sabor', ubicada en la Urb. Julio César Tello, y dispararon en repetidas ocasiones. El ataque dejó un saldo de tres muertos, entre ellos el dueño del establecimiento.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron la llegada y huida de los implicados en este crimen, en donde se encontraron al menos 12 casquillos de bala. El dueño del establecimiento fue visto saliendo de la pollería pidiendo ayuda, pero cayó al suelo instantes después producto del brutal ataque.

PUEDES VER: Baleado pese a pagar cupo: chofer de bus de 'El Chino' salva de morir tras ataque a balazos de extorsionadores en Los Olivos

lr.pe

Cámaras captan la llegada de los sicarios a la pollería en Lurín

De acuerdo con la información policial, los sicarios llegaron a bordo de una motocicleta, ingresaron hasta la cocina de la pollería y abrieron fuego contra sus víctimas. Los fallecidos fueron identificados como Hermenegilda Berrocal Carpio, 35 años, de nacionalidad peruana; Carmen Victoria Uzcategui Adam, 55 años, venezolana; y Erick René Vicencio Huamani, 37 años, dueño de negocio.

Trascendió que los sicarios ingresaron cuando aún había familias y menores comiendo en la pollería. Fue la cámara de seguridad de una botica aledaña la que consiguió captar la llegada de los criminales. El hecho ha dejado a la trabajadora, el dueño y su socia fallecidos.

PUEDES VER: Conductores del Urbanito suben pasaje a S/1.50 en San Juan de Lurigancho por extorsión de hasta 4 bandas criminales

lr.pe

No se descarta que el local sea extorsionado

Los vecinos del lugar precisaron que el establecimiento tenía poco tiempo en funcionamiento. Además, lamentaron lo sucedido, pues las víctimas eran conocidas en la zona. Ante ello, la Policía Nacional investiga si este hecho se trata de un nuevo caso de extorsión o un presunto ajuste de cuentas.

Al cierre de esta nota, se espera que las diligencias policiales esclarezcan el móvil del crimen. Las cámaras de seguridad serán fundamentales para las investigaciones necesarias.

