Sociedad

Un doble crimen, más de 20 puñaladas y un misterioso asesino que no dejó rastros

Dos primos hermanos fueron asesinados en Cañete. Ambos estaban desaparecidos desde el jueves. La pareja de uno de ellos estuco en la mira de los investigadores, pero la causa aún no tiene imputados. ¿Crimen pasional?, ¿extorsión?, ¿venganza?, ¿ajuste de cuenta?, estas y otras hipótesis son analizadas por la Policía.

Doble crimen ha conmocionado a pobladores de Cañete.
Doble crimen ha conmocionado a pobladores de Cañete.

A Mayrom Daril Luyo Cerrón (34) y a su primo hermano Erick Alfredo Mayta Cerrón (30),los mataron de al menos 70 puñaladas. Ellos estaban desaparecidos desde el jueves 9 de octubre, en Cañete,  y fueron los miembros del serenazgo los que encontraron sus cuerpos el domingo, dentro de una minivan, a la altura del kilómetro 71 de la Panamericana Sur, frente al Country Club Regatas.

Hay una mujer que estaría bajo la lupa de los investigadores, pero el o los autores del doble homicidio todavía es un misterio.

La madre de Mayrom necesita saber por qué asesinaron a su hijo y no encuentra respuesta. Analiza, cuestiona, se inquieta. Cuenta que la última vez que lo vio fue el jueves cuando salió a trabajar a la ciudad de Mala. Desde entonces llamaba para preguntar si había novedades, pero para respuesta era negativa.

Los peritos tomaron más de 60 muestras de la escena del hallazgo, pero todavía no arrojaron resultados. Tampoco encontraron el arma homicida ni una hipótesis clara de lo que ocurrió antes de que los cuerpos fueran encontrados en el distrito de San Antonio.

“Hasta que no tengamos los resultados de las pericias, no podemos saber. No tenemos ningún imputado”, confiaron fuentes de la investigación.

larepublica.pe

Este crimen ha conmocionado a la provincia de Cañete, región Lima. Los cuerpos estaban atados de pies y manos, presentaban cortes en el cuello y tórax. Existen indicios de que los asesinos habrían intentado quemar los cuerpos antes de abandonar el vehículo. 

La madre de Mayrom dijo en la Depincri de Cañete que su hijo salió el jueves y que se dirigía a Mala en la miniván de su primo para recoger algunas pertenencias.

El joven trabajaba como barbero en el distrito de Mala, mientras que su primo Erick estaba vinculado a la construcción.

Se dice que un día después de su desaparición la familia recibió una llamada donde le exigían 10 mil soles por brindar información sobre sus paraderos.

También se informó que un día antes de su desaparición, Mayrom tuvo una fuerte discusión con su pareja N. C. C., a quien acusaba de infidelidad, según fuentes policiales. Este dato es parte de las pesquisas que se realizan para esclarecer el móvil del crimen.

ASESINAN A EMPRESARIO

La misma noche del domingo en el distrito de Santa María, provincia de Huaura, región Lima un grupo de desconocidos interceptó y asesinó a tiros al propietario de la pollería ‘Yamta’

Según testigos, el empresario Geiner Quispe Barturen fue sorprendido por sujetos que le cerraron el paso antes de abrir fuego contra su vehículo.

Las autoridades investigan el caso para determinar las causas de este hecho. No se descarta un típico caso de extorsión.

