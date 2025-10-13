Delincuentes roban cerca 100 mil soles en celulares de alta gama en local comercial de La Victoria

Un local de venta de celulares fue blanco de un gran asalto en el distrito de La Victoria. En horas de la mañana del domingo 12 de octubre, delincuentes robaron teléfonos de alta gama valorizados en cerca de 100 mil soles. El hecho ocurrió en una galería ubicada cerca al concurrido emporio comercial de Gamarra.

De acuerdo con el dueño del negocio, los sujetos se llevaron más de 32 celulares iPhone de alta y media gama, además de que les bastó tan solo menos de 15 minutos para cometer el delito. La tienda sufrió el robo a pesar de que contaba con vigilancia a través de cámaras de seguridad, así lo dio a conocer en un reporte emitido por 24 Horas.

Sujetos roban celulares de galería cerca a Gamarra

Según su declaración, los delincuentes, quienes fueron captados en video, forjaron la puerta por más de 7 minutos. Además, sostuvo que es la primera vez que son víctimas de un robo tan grande. Por esa razón, mostró su disconformidad por la poca seguridad del local comercial, así como por la falta de acción de las personas encargadas de supervisar ello.

El propietario también señaló que fueron sus encargados quienes en una primera instancia se dieron cuenta de que el local había sido asaltado, tras llegar a laborar por la mañana. "Un empleado llegó a la tienda y me informó si yo había abierto el candado, le dije que no. Fui a ver las cámaras y comprobé que ya habían robado la tienda", indicó.

Se conoció que puso la denuncia respectiva en la comisaría de La Victoria para que las autoridades comiencen con las investigaciones del caso y la identificación de los responsables.

