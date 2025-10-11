Loreto: Fiscalía investiga a Bitel por antena que cayó y dejó sin vida a menor

Según información oficial del Distrito Fiscal de Loreto, el Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio culposo tras la muerte de una menor de 8 años causada por la caída de una antena metálica de la operadora Bitel. El trágico hecho ocurrió el 7 de octubre en la comunidad de San Antonio de Cacao, provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto.

La investigación preliminar es por el presunto delito de homicidio culposo contra los que resulten responsables y la empresa Bitel. Durante el registro de la Fiscalía junto con agentes policiales, se verificó que la estructura, de aproximadamente 75 metros, carecía de un plan de contingencia y medidas ante posibles fenómenos naturales.

Ante ello, se ordenó evaluaciones técnicas e investigación complementarios para que se pueda precisar las eventuales responsabilidades legales derivadas del colapso de la antena, que causó la muerte de la niña.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal adjunto provincial Samir Aldaves, de la Fiscalía Provincial Mixta de Mariscal Ramón Castilla.

Antena habría caído por fuertes vientos

Según testimonios de los vecinos de San Antonio De Cacao, el colapso de la antena metálica se debió a los fuertes vientos que se registraron, por lo que exigen a las autoridades reforzar la supervisión de las estructuras de las operadoras instaladas en la localidad.