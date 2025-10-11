HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión
Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión     Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión     Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes del examen de admisión     
Sociedad

Loreto: Fiscalía investiga a Bitel por antena que cayó y dejó sin vida a menor

Hecho ocurrió en la provincia de Ramón Castilla. Antena habría caído por fuerte vientos, además estructura carecía de medidas de contingencia ante fenómenos naturales.

Población pidió a autoridades revisar estructuras de telecomunicaciones. Foto: Distrito Fiscal Loreto.
Población pidió a autoridades revisar estructuras de telecomunicaciones. Foto: Distrito Fiscal Loreto.

Según información oficial del Distrito Fiscal de Loreto, el Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio culposo tras la muerte de una menor de 8 años causada por la caída de una antena metálica de la operadora Bitel. El trágico hecho ocurrió el 7 de octubre en la comunidad de San Antonio de Cacao, provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto.

La investigación preliminar es por el presunto delito de homicidio culposo contra los que resulten responsables y la empresa Bitel. Durante el registro de la Fiscalía junto con agentes policiales, se verificó que la estructura, de aproximadamente 75 metros, carecía de un plan de contingencia y medidas ante posibles fenómenos naturales.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Iquitos: extorsionadores exigen S/ 10 mil a estilista a cambio de “cuidar” su negocio

lr.pe

Ante ello, se ordenó evaluaciones técnicas e investigación complementarios para que se pueda precisar las eventuales responsabilidades legales derivadas del colapso de la antena, que causó la muerte de la niña.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal adjunto provincial Samir Aldaves, de la Fiscalía Provincial Mixta de Mariscal Ramón Castilla.

Antena habría caído por fuertes vientos

Según testimonios de los vecinos de San Antonio De Cacao, el colapso de la antena metálica se debió a los fuertes vientos que se registraron, por lo que exigen a las autoridades reforzar la supervisión de las estructuras de las operadoras instaladas en la localidad.

Notas relacionadas
Iquitos: extorsionadores exigen S/ 10 mil a estilista a cambio de “cuidar” su negocio

Iquitos: extorsionadores exigen S/ 10 mil a estilista a cambio de “cuidar” su negocio

LEER MÁS
Separan del cargo a directora de la UPE Loreto, investigada por presuntos tocamientos indebidos a menor

Separan del cargo a directora de la UPE Loreto, investigada por presuntos tocamientos indebidos a menor

LEER MÁS
Golpe al narcotráfico en Loreto: incautan 717 kilos de droga y destruyen laboratorio ilegal

Golpe al narcotráfico en Loreto: incautan 717 kilos de droga y destruyen laboratorio ilegal

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes oficiales del examen de admisión Área A del 11 de octubre

Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes oficiales del examen de admisión Área A del 11 de octubre

LEER MÁS
Joven salió de casa en Cajamarca para encontrarse con su amigo, pero fue hallado sin vida 13 días después

Joven salió de casa en Cajamarca para encontrarse con su amigo, pero fue hallado sin vida 13 días después

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
Transportistas continuarán paro el 15 de octubre pese a vacancia de Boluarte: "El nuevo presidente tiene que escuchar al pueblo"

Transportistas continuarán paro el 15 de octubre pese a vacancia de Boluarte: "El nuevo presidente tiene que escuchar al pueblo"

LEER MÁS
Oficializan ascenso de las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército: más de 600 oficiales suben de grado tras aprobación del Gobierno

Oficializan ascenso de las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército: más de 600 oficiales suben de grado tras aprobación del Gobierno

LEER MÁS
Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

Expertos cuestionan presencia de José Jerí en operativo penitenciario simultáneo: “Es un show montado”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sociedad

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025