HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Sociedad

Delincuentes roban más S/ 22.000 de casa de cantante Kayle Huaquisto en Juliaca

Los criminales también se llevaron electrodomésticos y objetos de valor de la familia de la artista. Además, otros tres atracos ocurrieron en la ciudad del sur.

Dinero que se llevaron los delincuentes era producto de un préstamo para comprar un lote. Foto: Composición LR / Difusión
Dinero que se llevaron los delincuentes era producto de un préstamo para comprar un lote. Foto: Composición LR / Difusión

La cantante vernácular Kayle Huaquisto fue víctima de un robo en su vivienda familiar ubicada en la segunda circunvalación, cerca del mercado Metropolitano, en el distrito de San Miguel, en Juliaca. El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando varios sujetos ingresaron a su domicilio y se llevaron más de 22 mil soles, además de equipos tecnológicos y objetos personales.

Según testigos, los delincuentes habrían llegado alrededor de las 5:30 p.m. en una camioneta negra. Aprovechando que la casa estaba vacía, forzaron las puertas de ingreso y de las habitaciones interiores, revisando cada rincón hasta hallar el dinero guardado entre la ropa en un mueble del dormitorio principal.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por su parte, la víctima comentó que ella y su familia regresaron cerca de las 8:30 p.m., tras cumplir con una presentación artística. Al llegar, encontraron todas las luces encendidas y los ambientes completamente revueltos. Fue su hermano quien primero notó el desorden y alertó a los demás.

PUEDES VER: "Quien a hierro mata, a hierro muere": familiares de víctimas de Juliaca tras vacancia de Dina Boluarte

lr.pe

Dinero era producto de un préstamo para comprar un lote

El padre de la cantante explicó que el dinero robado era producto de un préstamo bancario solicitado por su esposa, con el objetivo de adquirir un lote. El monto había sido retirado días antes y guardado en casa.

Además del dinero, los delincuentes se llevaron una laptop, varias carteras y accesorios personales de Kaile Huaquisto, lo que ha generado sospechas. La familia exige que la Policía revise las cámaras de seguridad de la zona, ya que ellos no cuentan con vigilancia propia y capturar a los responsables.

PUEDES VER: Directora de Radio La Decana desmiente a Phillip Butters: “No hubo emboscada, lo protegimos en todo momento”

lr.pe

Otras tres viviendas fueron robadas

Este robo se suma a otros tres registrados en menos de 24 horas en diferentes puntos de Juliaca. El más reciente ocurrió en la urbanización Los Olivos, donde cuatro sujetos a bordo de una camioneta blanca ingresaron a una vivienda en el jirón Los Valvis. Al ser descubiertos por vecinos, huyeron realizando disparos al aire.

Otro robo se reportó en horas de la mañana del último miércoles 15 de octubre en la intersección de la avenida Aviación con Andrés Avelino Cáceres. En este caso, según los vecinos, los ladrones también se movilizaban en una camioneta negra y utilizaron la misma modalidad de forzar chapas para ingresar y sustraer objetos de valor.

El tercer caso según testigos, se registró en la salida a Lampa, pasada las siete de la noche. Los delincuentes, nuevamente en una camioneta blanca, aprovecharon que los propietarios habían salido a un compromiso para ingresar y llevarse dinero en efectivo y diversos bienes.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar si los cuatro robos fueron perpetrados por una misma banda organizada. Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y medidas urgentes ante el incremento de robos en la ciudad.

Notas relacionadas
"Quien a hierro mata, a hierro muere": familiares de víctimas de Juliaca tras vacancia de Dina Boluarte

"Quien a hierro mata, a hierro muere": familiares de víctimas de Juliaca tras vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
Directora de Radio La Decana desmiente a Phillip Butters: “No hubo emboscada, lo protegimos en todo momento”

Directora de Radio La Decana desmiente a Phillip Butters: “No hubo emboscada, lo protegimos en todo momento”

LEER MÁS
Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

Tiran huevos y piedras a Phillip Butters en Puno: tuvo que ser resguardado por la PNP y esconderse en oficina

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

Joven queda en coma tras fractura cerebral por represión policial en protestas del 15 de octubre: "Necesita ser operado de emergencia"

LEER MÁS
¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

LEER MÁS
¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

LEER MÁS
¿Puede un policía sacar su arma durante manifestaciones y amenazar con disparar? Experto responde

¿Puede un policía sacar su arma durante manifestaciones y amenazar con disparar? Experto responde

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Representante de César Inga aclara sobre rumores que ponen al jugador fuera de Universitario: “Esta únicamente pensando en la 'U'”

China defiende sus compras de petróleo ruso y acusa a Trump de “intimidación económica” por Ucrania

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Sociedad

¿Habrá cambio en horarios del Metropolitano o cierre de estaciones este 16 de octubre? Esto dice ATU

Trabajadora del PJ de Paita muere y otros 4 quedan heridos tras choque en Piura cuando regresaban de su jornada laboral

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025