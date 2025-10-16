Delincuentes roban más S/ 22.000 de casa de cantante Kayle Huaquisto en Juliaca

Dinero que se llevaron los delincuentes era producto de un préstamo para comprar un lote. Foto: Composición LR / Difusión

Dinero que se llevaron los delincuentes era producto de un préstamo para comprar un lote. Foto: Composición LR / Difusión

La cantante vernácular Kayle Huaquisto fue víctima de un robo en su vivienda familiar ubicada en la segunda circunvalación, cerca del mercado Metropolitano, en el distrito de San Miguel, en Juliaca. El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando varios sujetos ingresaron a su domicilio y se llevaron más de 22 mil soles, además de equipos tecnológicos y objetos personales.

Según testigos, los delincuentes habrían llegado alrededor de las 5:30 p.m. en una camioneta negra. Aprovechando que la casa estaba vacía, forzaron las puertas de ingreso y de las habitaciones interiores, revisando cada rincón hasta hallar el dinero guardado entre la ropa en un mueble del dormitorio principal.

Por su parte, la víctima comentó que ella y su familia regresaron cerca de las 8:30 p.m., tras cumplir con una presentación artística. Al llegar, encontraron todas las luces encendidas y los ambientes completamente revueltos. Fue su hermano quien primero notó el desorden y alertó a los demás.

Dinero era producto de un préstamo para comprar un lote

El padre de la cantante explicó que el dinero robado era producto de un préstamo bancario solicitado por su esposa, con el objetivo de adquirir un lote. El monto había sido retirado días antes y guardado en casa.

Además del dinero, los delincuentes se llevaron una laptop, varias carteras y accesorios personales de Kaile Huaquisto, lo que ha generado sospechas. La familia exige que la Policía revise las cámaras de seguridad de la zona, ya que ellos no cuentan con vigilancia propia y capturar a los responsables.

Otras tres viviendas fueron robadas

Este robo se suma a otros tres registrados en menos de 24 horas en diferentes puntos de Juliaca. El más reciente ocurrió en la urbanización Los Olivos, donde cuatro sujetos a bordo de una camioneta blanca ingresaron a una vivienda en el jirón Los Valvis. Al ser descubiertos por vecinos, huyeron realizando disparos al aire.

Otro robo se reportó en horas de la mañana del último miércoles 15 de octubre en la intersección de la avenida Aviación con Andrés Avelino Cáceres. En este caso, según los vecinos, los ladrones también se movilizaban en una camioneta negra y utilizaron la misma modalidad de forzar chapas para ingresar y sustraer objetos de valor.

El tercer caso según testigos, se registró en la salida a Lampa, pasada las siete de la noche. Los delincuentes, nuevamente en una camioneta blanca, aprovecharon que los propietarios habían salido a un compromiso para ingresar y llevarse dinero en efectivo y diversos bienes.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar si los cuatro robos fueron perpetrados por una misma banda organizada. Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y medidas urgentes ante el incremento de robos en la ciudad.