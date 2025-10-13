Puneños enfatizaron que no reconocen a José Jerí como el presidente de la República. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República. | Foto: Cinthia Alvarez / La República.

La región de Puno se suma a la movilización nacional convocada para este martes 15 de octubre, con una jornada de protesta que tendrá como epicentro la Plaza de Armas de Juliaca desde las 9:00 a. m.. Esta movilización contará con la participación de organizaciones sociales que exigen la salida de todos los congresistas y rechazan la reciente designación de José Jerí Oré como presidente de la República.

La convocatoria fue acordada durante la XXX Asamblea del Comité Colegiado de Organizaciones de la Región Puno. El encuentro reunió a representantes de las 13 provincias puneñas, quienes denunciaron que la vacancia de Dina Boluarte no responde a las demandas populares, sino a intereses electorales y de supervivencia política por parte del Congreso.

No reconocen a José Jerí como presidente

Entre las principales demandas figuran el cierre del Congreso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, y justicia para las víctimas del 9 de enero y otras jornadas de protesta en el país. Los dirigentes señalaron que no reconocen a José Jerí como representante legítimo, pues consideran que su gestión responde a los mismos sectores que blindaron al gobierno anterior.

Durante la asamblea, también se ratificó el rechazo a los partidos y candidatos vinculados a la “ultraderecha”, a quienes responsabilizan por la violencia ocurrida en las protestas de 2022 y 2023. Los delegados recordaron a las víctimas de la región Puno y exigieron sanciones contra los responsables políticos, judiciales y militares de esas muertes.

“El pueblo quiere un gobierno transitorio, que sienta el clamor popular y viva como el trabajador de a pie. Ellos son indolentes y no practican la justicia”, declaró Alexander Pilco, secretario regional del Sutep, al cierre de la asamblea.

"Es una cortina de humo"

Asimismo, Martha Mamani, representante de la organización de mujeres aimaras, expresó con firmeza el sentir de muchas bases: “La vacancia es una cortina de humo. Siete veces blindaron a Dina, ahora simulan estar con el pueblo. Pero nosotros no rescatamos a ninguno, salvo algunos congresistas. El resto son corruptos, vende patrias. Por eso queremos que se vayan todos. Son ratas de la misma madriguera. Habrá paz el día que se cierre el Congreso”, enfatizó.