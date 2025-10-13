Paro nacional 15 de octubre: transportistas, Bloque Universitario, Sutep y otros sectores participarán en la protesta

Lima y Callao se preparan para un nuevo paro nacional convocado por gremios de transporte y universidades. Foto: LR

Este miércoles 15 de octubre, diversas organizaciones sociales, sindicatos y colectivos estudiantiles saldrán a las calles para protestar ante el aumento de extorsiones, robos violentos, así como por la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y la reciente asunción de José Jerí como nuevo jefe de Estado.

La movilización tiene como objetivo exigir medidas urgentes y efectivas para frenar a las bandas criminales que afectan gravemente no solo al sector transporte, sino también a agrupaciones de comercio y otros rubros.

¿Quiénes se movilizarán este 15 de octubre?

Entre los principales participantes confirmados está el Bloque Universitario, que agrupa a estudiantes de San Marcos, Villarreal, Agraria La Molina y la PUCP. Este sector reclama medidas concretas para enfrentar la inseguridad y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes.

Asimismo, algunos dirigentes del sector transporte han anunciado su respaldo a la jornada de protesta, entre ellos Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional y uno de los líderes de los paros de su sector en 2024, así como Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas.

"Los transportistas estamos listos para hacernos escuchar. Nosotros nos sumaremos y nos movilizaremos este 15 de octubre, porque ya estamos cansados de tanta criminalidad en el país. No nos quedaremos de brazos cruzados", indicó Carrera a La República.

Además, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) sostuvo que se plegará a la movilización en rechazo a la inseguridad, el deterioro del sistema educativo y la falta de diálogo con el Gobierno.

"Nosotros, como Sutep, tenemos un acuerdo de participar conjuntamente con otras organizaciones en esta movilización del 15 de octubre. Pero también hemos acordado impulsar un paro nacional para el 13 de noviembre", declaró Lucio Castro, secretario general del Sutep.

Por otro lado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), junto con la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y otras organizaciones de defensa campesina e indígena, hicieron un llamado a sus miembros para sumarse al paro del próximo miércoles.

"¡Los pueblos indígenas rechazamos la continuidad del pacto mafioso y antiderechos que mantiene secuestrado al Estado! Las organizaciones indígenas nacionales expresamos nuestra indignación ante la crisis política y moral que atraviesa el país", señalaron en redes sociales.

Finalmente, agrupaciones de trabajadores estatales, colectivos feministas, plataformas culturales y asociaciones vecinales también han confirmado su participación en diversas regiones.

Los que no participarán en el paro nacional

A medida que se acerca la fecha, algunos sectores que inicialmente apoyaban la medida han decidido restrocceder, especialmente ciertos gremios del transporte urbano formal. Entre ellos se encuentran dirigentes como Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT); Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra); Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CTU); y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

Estos dirigentes sostuvieron una reunión con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno, donde lograron un acuerdo que los llevó a decidir no sumarse a la movilización prevista para el 15 de octubre.

De igual forma, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Segundo, quien protagonizó una caminata de sacrificio desde La Libertad hasta Lima, que duró cerca de 40 días, anunció, tras reunirse con el mandatario, que tampoco respaldará el paro nacional convocado para este miércoles.

Pues bien, se prevé una gran concentración desde las 8:00 a.m. en el centro histórico y en zonas estratégicas como la Av. Abancay y la Plaza Dos de Mayo.

Por su parte, la Policía Nacional ha anunciado que desplegará personal en puntos clave para garantizar el orden, mientras que voceros del Gobierno han llamado al diálogo y la calma.

La marcha de este 15 de octubre será una prueba clave para el Gobierno de José Jerí, que asume el poder en medio de un aumento de criminalidad en el país. La población ha decidido alzar la voz nuevamente. Y esta vez, el mundo entero estará mirando.