Walter Carrera se suma al nuevo paro nacional de este 15 de octubre: "Los transportistas están listos para hacerse escuchar"

Este miércoles 15 de octubre se llevará a cabo un nuevo paro nacional, convocado por diversos colectivos sociales, sindicatos y grupos estudiantiles, ante el aumento de la criminalidad en el país, la vacancia de Dina Boluarte y la reciente asunción de José Jerí como presidente. Ante este panorama, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, y uno de los dirigentes que lideró los paros del sector transporte en 2024, anunció su respaldo a la jornada de protesta.

Carrera señaló que se sumará a la movilización para exigir medidas urgentes y efectivas frente a la ola de extorsiones que afecta gravemente a su gremio y a otros sectores económicos.

Explicó que, si bien es cierto que un sector de transportistas no participará de esta movilización tras haber sostenido una reunión con el mandatario José Jerí en Palacio de Gobierno, tanto ellos como otros dirigentes, como Julio Campos, de la Alianza Nacional de Transportistas, siguen firmes en su decisión de apoyar el paro que se llevará a cabo este miércoles.

"Los transportistas estamos listos para hacernos escuchar. Nosotros nos sumaremos y nos movilizaremos este 15 de octubre, porque ya estamos cansados de tanta criminalidad en el país. No nos quedaremos de brazos cruzados", indicó.

Nuevo paro nacional este 15 de octubre

Ante el creciente aumento de extorsiones y asesinatos en el país, diferentes colectivos sociales, sindicatos y agrupaciones estudiantiles han anunciado que saldrán a las calles este miércoles 15 de octubre en una jornada nacional de protesta. Las principales concentraciones están programadas a partir de las 8:00 a.m. en diversas regiones del Perú, con una fuerte presencia prevista en Lima.

Entre los sectores que ya confirmaron su participación se encuentra un grupo de transportistas, así como el bloque universitario, que reúne a estudiantes de instituciones públicas y privadas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Villarreal, Agraria La Molina y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Los manifestantes exigen respuestas concretas frente a la inseguridad ciudadana, la corrupción y el desempleo. Acusan al actual gobierno de haber fracasado en su intento de frenar el avance del crimen organizado y de no atender las demandas urgentes de la población, especialmente en materia laboral.

Por su parte, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) también confirmó que se sumará a la movilización, reafirmando su compromiso con las luchas sociales y la defensa de los derechos laborales.

"Los peruanos pedimos acciones inmediatas y efectivas frente a la crisis de inseguridad cuidadana que vivimos. Le exigimos al parlamento legisle en favor del pueblo y al ejecutivo un ministro del interior con autoridad y legitimidad", indicaron en redes sociales.