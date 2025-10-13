HOYSuscripcion LR Focus

PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
Sociedad

''Mi patrocinado admira a López Aliaga'': abogado de uno de los acusados de atentar contra exalcalde apelará la prisión preventiva

La Fiscalía ha concluido que no existió un atentado contra López Aliaga, decidiendo no continuar la investigación. El exalcalde criticó la medida y reiteró haber sido víctima de un intento de asesinato.

El abogado de Paolo Pizango Iriarte negó las acusaciones de intento de homicidio contra el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y anunció que apelará la prisión preventiva dictada contra su cliente.
El abogado de Paolo Pizango Iriarte negó las acusaciones de intento de homicidio contra el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y anunció que apelará la prisión preventiva dictada contra su cliente. | composición LR

El abogado de Paolo Pizango Iriarte, acusado de intentar atentar contra la vida del ahora exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha negado que su patrocinado sea responsable de los cargos que se le imputan. Wuilliam Rey Medina, su defensa, indicó que apelará a la decisión de dictar prisión preventiva de nueve meses contra Pizango por el presunto delito de tentativa de homicidio durante un evento en Villa María del Triunfo. Rey Medina aseguró que su cliente Pizango ha sido señalado injustamente. ''En su declaración firmada, mi patrocinado ha dicho que admira a López Aliaga'', indicó a Latina, y agregó: ''Lo admira por ser creyente en Dios, porque mi patrocinado es creyente y congrega en una iglesia''.

El abogado también indicó que le sorprende mucho la acusación y que ya se está investigando la tenencia ilegal de armas, que, según él, tampoco sería verdad. ''Estamos sumamente indignados (...) Apelaremos, no ha habido intención de atacar al señor López Aliaga'', precisó, y añadió que en los vídeos, nunca se ve a su cliente tener un arma de fuego antes de la intervención. El joven es estudiante de ingeniería en la Universidad César Vallejo, trabaja en construcción y se hace cargo de sus hermanos. Además, habría pertenecido al Ejército, según indicó el letrado. ''Un joven sin antecedentes debe estar libre'', finalizó.

Fiscalía afirma que no existió un atentado contra RLA

La Fiscalía ha concluido que no existió ningún intento de homicidio contra Rafael López Aliaga. Por ello, decidió no formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra Paolo Pizango Iriarte y Alexander Castro Lara, detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) y señalados, en un inicio, de portar un arma, una granada y un croquis con el supuesto plan de atentar contra el entonces funcionario.

El abogado afirmó que ''no hubo actos preparatorios'', y que fue una mujer la que habría avisado que vio a alguien con un arma de fuego. Según su defensa, los únicos medios probatorios serían el vídeo en el cual se ve al patrocinado reducido en el piso, y la pericia de plomo encontrada en su mano. Según él, esta prueba no sería del todo confiable, y citó a un perito que afirmó que dicha pericia está en desuso.

Fiscalía no encontró mayores pruebas sobre un atentado.

De acuerdo con el acta que ordenó la liberación de Alexander Castro Lara, no se hallaron pruebas que confirmaran la existencia de un intento de ataque. En ese documento, la Fiscalía dispuso que no procede seguir con la investigación por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa contra el exburgomaestre.

El Ministerio Público también decidió no continuar la investigación contra Castro Lara por el presunto delito de tenencia o fabricación de materiales peligrosos. El joven ya fue liberado, mientras que Paolo Pizango sigue detenido a la espera de una audiencia que definirá su situación, ya que enfrenta un pedido de prisión preventiva por presunta tenencia ilegal de armas.

PUEDES VER: Renzo Reggiardo Barreto asume la alcaldía de Lima: ¿Quién es el nuevo titular de la municipalidad metropolitana?

lr.pe

Rafael López Aliaga insiste en que intentaron acabar con su vida

La Municipalidad de Lima mantiene la narrativa de que sí existió un ataque. El día del incidente, la comuna publicó un comunicado titulado ''Ataque armado contra el alcalde de Lima'', en el que aseguraba que ''un criminal armado intentó matar al alcalde'', y adelantaban que presentarían una denuncia por intento de asesinato. Sin embargo, la noche del 12 de octubre, tras conocerse que la investigación no continuaría, López Aliaga criticó a la Fiscalía por haber liberado a los jóvenes detenidos.

''Hace dos días he tenido un ataque personal. Eran tres personas coordinadas como banda criminal. Yo he estado en Fiscalía el día de ayer dando mi testimonio, pero mi sorpresa es que el día de hoy Fiscalía libera a gente que va a un mitin de presentación de obra, con granada y pistola'', dijo RLA, y, durante una actividad pública realizada este lunes 13 de octubre, volvió a insistir en que fue víctima de un intento de ataque. Además, aseguró que ''perdona'' a sus supuestos agresores.

La Municipalidad se pronunció tras el supuesto atentado.

