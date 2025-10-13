HOYSuscripcion LR Focus

Política

Fiscalía determina que no existió ningún intento de atentado contra RLA

El Ministerio Público no encontró ningún indicio del supuesto intento de ataque, por lo que no se continuará con la investigación del caso.

Fiscalía determina que no existió ningún intento de atentado contra RLA
Fiscalía determina que no existió ningún intento de atentado contra RLA

La Fiscalía determinó que no existió ningún intento de homicidio contra Rafael López Aliaga. Por esto, la institución decidió no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Paolo Pizango Iriarte ni Alexander Castro Lara, los dos jóvenes detenidos por la PNP y señalados, inicialmente, de supuestamente portar un arma, una granada y un croquis con el objetivo de atacar al alcalde de Lima mientras participaba de un evento en Villa María del Triunfo.

Según el acta que ordena la libertad Alexander Castro Lara, no se encontró ningún indicio del supuesto intento de ataque. Se declaró declarar que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra ninguno de los dos jóvenes por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en modalidad de homicidio en grado de tentativa contra el burgomaestre.

En el mismo sentido, no se formalizará la investigación contra Castro Lara por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos.

Castro Lara ya fue liberado, mientras que Paolo Pizango continúa detenido en espera de la audiencia para evaluar su situación, pues enfrenta un pedido de prisión preventiva por presunta tenencia ilegal de armas.

Acta de libertad de Alexander Castro Lara. Foto: Fiscalía

Acta de libertad de Alexander Castro Lara. Foto: Fiscalía

RLA insiste en que quisieron atacarlo, pese a que Fiscalía no encontró pruebas de ello

Pese a que la Fiscalía no halló indicios de un supuesto ataque, desde la Municipalidad de Lima se sostiene una narrativa indicando todo lo contrario.

El día del incidente la MML publicó un comunicado con el titular "Ataque armado contra el alcalde de Lima". En la nota aseguraban que "un criminal armado intentó matar al alcalde", cuando en realidad ello nunca se dio. Además, adelantaron que denunciarían penalmente el "intento de asesinato".

Comunicado de la MML asegurando que habían intentado asesinar a RLA. Foto: MML

Comunicado de la MML asegurando que habían intentado asesinar a RLA. Foto: MML

PUEDES VER: Rafael López Aliaga deja la alcaldía de Lima: ¿Quién ocupará su lugar en el municipio?

lr.pe

La noche del 12 de octubre, al tomar conocimiento que no se iba a continuar con la investigación, el burgomaestre despotricó contra la institución acusándolos de "liberar" gente.

“Hace dos días he tenido un ataque personal. Eran tres personas coordinadas como banda criminal. Yo he estado en Fiscalía el día de ayer dando mi testimonio, pero mi sorpresa es que el día de hoy Fiscalía libera a gente que va a un mitin de presentación de obra, con granada y pistola”, dijo.

Posteriormente, este lunes 13 de octubre durante una actividad de la MML, insistió en la narrativa del supuesto ataque e, incluso, dijo que "perdona" a sus "atacantes".

