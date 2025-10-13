Para la región de Moquegua, este martes 14 de octubre es día no laborable y también se aplica a los colegios. | Foto: Composición LR/ Andina

Luego del feriado del 8 de octubre por el Combate de Angamos y el feriado regional del 13 de octubre, esta semana se suma un nuevo día no laborable en otra región del Perú. Según la Ordenanza Regional N° 09-2019-CR/GRM, el martes 14 de octubre se declara feriado en una ciudad del país, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en celebraciones locales.

La región que celebrará un feriado este 14 de octubre es Moquegua, en honor a la Fiesta de Santa Fortunata, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2010. Este día no laborable se aplica a los trabajadores de las dependencias públicas del Gobierno Regional, quienes deberán compensar posteriormente las horas no trabajadas. En el caso del sector privado, la aplicación del feriado dependerá de un acuerdo previo con el empleador, quien también establecerá la forma de recuperación de las horas. La medida alcanza tanto a colegios públicos como privados peruanos, por lo que se prevé la suspensión de clases durante la fecha festiva.

¿Qué actividades realizan durante la festividad de Santa Fortunata?

Durante la festividad de Santa Fortunata, los moqueguanos participan en diversas actividades religiosas y culturales, como procesiones, misas, ferias artesanales, concursos y la tradicional elaboración de alfombras florales. Los eventos suelen extenderse durante varios días y atraen tanto a fieles locales como a visitantes de otras regiones.

Este feriado representa una oportunidad para fortalecer la identidad cultural y promover el turismo en Moquegua, una región que cada año recibe a cientos de visitantes atraídos por la devoción a Santa Fortunata y las expresiones artísticas que acompañan la festividad. Las autoridades locales destacan que estas celebraciones no solo mantienen vivas las tradiciones religiosas, sino que también dinamizan la economía regional mediante el aumento del comercio, la gastronomía y la oferta hotelera durante los días festivos.

¿Quién es Santa Fortunata?

Santa Fortunata fue una mártir cristiana venerada desde los primeros siglos del cristianismo. Según la tradición, nació en Cesarea de Palestina y murió durante las persecuciones del emperador Diocleciano a inicios del siglo IV. Fortunata fue torturada y ejecutada por negarse a renunciar a su fe en Cristo, convirtiéndose así en un símbolo de valentía y fidelidad religiosa.

Sus reliquias fueron trasladadas posteriormente a Nápoles (Italia) y luego a otros lugares de Europa. En el Perú, Santa Fortunata es la patrona de Moquegua, donde su devoción está muy arraigada desde el siglo XVIII, cuando llegaron sus reliquias al convento de Santa Catalina. Cada octubre se celebra una gran festividad en su honor, considerada una de las más importantes de la región.

