Corte de Moquegua fortalece acceso a la justicia en comunidades altoandinas con módulo virtual en Calacoa

Los pobladores del distrito de San Cristóbal–Calacoa y de comunidades aledañas podrán acceder de manera más rápida y cercana a los servicios judiciales, gracias a la inauguración del Módulo de Justicia Itinerante Virtual, implementado por la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Esta innovación busca acercar la justicia a las comunidades altoandinas, reduciendo las distancias y costos de traslado para la ciudadanía.

El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, quien resaltó que este nuevo espacio representa “un avance significativo en la modernización del sistema judicial, al ofrecer un servicio inclusivo que elimina barreras geográficas y garantiza que los ciudadanos de zonas alejadas puedan ejercer plenamente sus derechos”.

Con la puesta en marcha de este módulo, los pobladores de los centros poblados de Bellavista, Muylaque, Sijuaya y Pallatea ya no tendrán que viajar hasta la ciudad de Moquegua para realizar consultas o trámites judiciales.

El presidente de la Corte, Dr. Jorge Fernández, destaca que esta iniciativa moderniza la justicia. Fuente: Difusión.

En representación de la población, el alcalde distrital, Ing. Claudio Vizcarra Maquera, agradeció la implementación de este servicio, destacando que “será de gran beneficio para cientos de familias que antes debían trasladarse largas horas para acceder a la justicia”.

El presidente Fernández Ceballos informó que con este ya son tres los Módulos de Justicia Itinerante Virtual implementados en la región, como parte de una política institucional que busca garantizar una justicia inclusiva, accesible y cercana a la ciudadanía.

Entre los servicios disponibles en el módulo se encuentran: mesa de partes electrónica, consulta de expedientes judiciales, el programa El Juez te escucha, sistema de gestión de archivo, trámites de certificados de homonimia, registro de deudores alimentarios, registro de casillas electrónicas, demandas de alimentos, así como la tramitación de certificados de antecedentes penales, entre otros.

Justicia Itinerante Virtual: un paso firme hacia una justicia más inclusiva y moderna para todos.