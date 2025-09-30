Corte de Moquegua capacita a escolares y docentes de Calacoa en prevención de violencia escolar

El objetivo de la actividad fue sensibilizar a estudiantes y docentes sobre problemáticas que afectan el bienestar. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, desarrolló una jornada de capacitación dirigida a estudiantes y docentes de la Institución Educativa César Vallejo, ubicada en el distrito de San Cristóbal–Calacoa, provincia Mariscal Nieto.

La actividad tuvo como objetivo sensibilizar y orientar a la comunidad educativa sobre la prevención de la violencia de género, la violencia familiar y el bullying escolar, problemáticas que afectan de manera directa el bienestar de niños, niñas y adolescentes en la región.

El presidente de la Corte Superior, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, junto al juez superior Dr. Rodolfo Sócrates Najar Pineda, compartieron con los escolares dinámicas y casos prácticos para explicar cómo identificar situaciones de riesgo y qué canales de ayuda existen en el sistema de justicia.

El Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos y el Dr. Rodolfo Sócrates Najar Pineda participaron en dinámicas para identificar riesgos. Fuente: Difusión.

De manera paralela, los docentes de la institución educativa recibieron una charla especializada sobre los protocolos de actuación frente a casos de violencia escolar, así como la importancia de su rol como agentes de cambio para prevenir y erradicar conductas violentas dentro y fuera de las aulas.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua viene impulsando de manera permanente estas actividades en el marco de su política de justicia inclusiva y cercana a la ciudadanía, con especial énfasis en los sectores más vulnerables.