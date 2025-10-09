HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Confirman 5 personas heridas tras balacera en concierto de Agua Marina
Confirman 5 personas heridas tras balacera en concierto de Agua Marina     Confirman 5 personas heridas tras balacera en concierto de Agua Marina     Confirman 5 personas heridas tras balacera en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Accidente en Vía Evitamiento genera congestión vehicular tras cierre de dos carriles hacia el norte

Debido al accidente, se han cerrado dos carriles de la Vía Evitamiento en el sentido norte. El Cuerpo General de Bomberos y la Policía Nacional del Perú atienden la emergencia.

Dos carriles en sentido hacia el norte han sido cerrados en la Vía de Evitamiento. Foto: Composición LR
Dos carriles en sentido hacia el norte han sido cerrados en la Vía de Evitamiento. Foto: Composición LR

Alrededor de las 7:00 a. m., la concesionaria Lima Expresa informó sobre un accidente vehicular a la altura del puente IPD, en la Vía Evitamiento. Debido al siniestro, se han cerrado dos carriles, mientras se brindan los primeros auxilios por parte del Cuerpo General de Bomberos. De acuerdo con la información preliminar, el choque habría dejado una persona fallecida, lo cual ha provocado congestión vehicular desde Puente Nuevo hasta Acho.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a los efectivos de la Policía Nacional del Perú en el lugar del accidente. A fin de no impedir las labores del equipo de emergencias, se ha realizado un perímetro. Sin embargo, los conductores se han visto perjudicados por el tráfico en plena hora punta. Por ello, se insta a tomar vías alternas para no tener imprevistos en sus viajes.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Congestión vehicular tras el accidente en Vía Evitamiento. Foto: LR

Congestión vehicular tras el accidente en Vía Evitamiento. Foto: LR

Nota en desarrollo...

Notas relacionadas
La nueva avenida que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje: unirá Ate y La Molina

La nueva avenida que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje: unirá Ate y La Molina

LEER MÁS
Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

LEER MÁS
Accidente en la Vía de Evitamiento: penalista asegura que la responsabilidad es de la empresa Real Star

Accidente en la Vía de Evitamiento: penalista asegura que la responsabilidad es de la empresa Real Star

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: Fiscalía confirma cinco músicos heridos

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: Fiscalía confirma cinco músicos heridos

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

LEER MÁS
Trabajador de pollería en Comas se autosecuestra para extorsionar a su jefa, dueña del negocio: fingía golpes y enseñaba armas

Trabajador de pollería en Comas se autosecuestra para extorsionar a su jefa, dueña del negocio: fingía golpes y enseñaba armas

LEER MÁS
Chofer que cobró S/2 de pasaje a policía denuncia abuso: "Quieren meterme preso"

Chofer que cobró S/2 de pasaje a policía denuncia abuso: "Quieren meterme preso"

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Sociedad

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: Fiscalía confirma cinco músicos heridos

¿Solo los colegios públicos tendrán vacaciones en octubre de 2025 o también los privados? Lo que dice Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025