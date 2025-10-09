Alrededor de las 7:00 a. m., la concesionaria Lima Expresa informó sobre un accidente vehicular a la altura del puente IPD, en la Vía Evitamiento. Debido al siniestro, se han cerrado dos carriles, mientras se brindan los primeros auxilios por parte del Cuerpo General de Bomberos. De acuerdo con la información preliminar, el choque habría dejado una persona fallecida, lo cual ha provocado congestión vehicular desde Puente Nuevo hasta Acho.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a los efectivos de la Policía Nacional del Perú en el lugar del accidente. A fin de no impedir las labores del equipo de emergencias, se ha realizado un perímetro. Sin embargo, los conductores se han visto perjudicados por el tráfico en plena hora punta. Por ello, se insta a tomar vías alternas para no tener imprevistos en sus viajes.

Congestión vehicular tras el accidente en Vía Evitamiento. Foto: LR

Nota en desarrollo...