Separan del cargo a directora de la UPE Loreto, investigada por presuntos tocamientos indebidos a menor

Denuncia fue presentada eL 8 de septiembre y se abrió la investigación preliminar el día de hoy: Foto: Composición LR / Yazmín Araujo, La República

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) separó del cargo a la directora de la Unidad de Protección Especial (UPE) Loreto, tras conocerse que viene siendo investigada por presuntos tocamientos indebidos a una adolescente de 15 años, cuya denuncia fue presentada este último 8 de septiembre y se abrió la investigación preliminar este 24.

Esta medida fue confirmada en Iquitos por el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Carlos Jesús Vilela Del Carpio, quien aseguró que la decisión se tomó de inmediato apenas se conocieron los hechos.

“La directora que está inmersa en estas investigaciones ha sido separada del cargo de manera inmediata. Ahora también está siendo evaluado todo el equipo de la UPE Loreto”, declaró el funcionario, quien estuvo acompañado de especialistas del Centro de Emergencia Mujer, Huarmiñán y de un equipo multidisciplinario del MIMP.

Adolescente se encuentra en un centro de acogida

Durante su llegada en las oficinas de la UPE Loreto, el viceministro dio a conocer que la adolescente se encuentra en un centro de acogida residencial a buen recaudo, donde recibe evaluaciones psicológicas, sociales y educativas, además de acompañamiento de trabajadoras sociales y educadoras.

Vilela Del Carpio, también informó que se reunió con la madre de la menor, a quien aseguró el respaldo del Estado. “Ella no está sola, estamos acompañándola y haremos todo lo posible para que se agilicen las evaluaciones médicas, sociales y legales por el bienestar de esta adolescente”, señaló.

Se conoció que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Loreto lleva adelante la investigación preliminar contra la exdirectora, bajo presunción de inocencia, y coordina acciones con el Poder Judicial para determinar responsabilidades.