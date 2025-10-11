HOYSuscripcion LR Focus

Bomberos aseguran que incendio en Pamplona Alta queda confinado
Sociedad

Habla damnificada del voraz incendio en Pamplona Alta, SJM, que consumió al menos 300 viviendas: "Hemos perdido todo"

Los afectados, muchos de los cuales intentaron rescatar pertenencias, expresaron su desesperación ante la pérdida total de sus hogares en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores.

Más de 300 familias quedaron sin hogar tras el incendio de grandes proporciones en SJM. Foto: Composición LR/Elvis Cairo
Más de 300 familias quedaron sin hogar tras el incendio de grandes proporciones en SJM. Foto: Composición LR/Elvis Cairo

El gigantesco incendio registrado en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, afectó al menos 300 viviendas de material prefabricado, de acuerdo al reporte del comandante Jaime Palacios, Jefe Departamental de los Bomberos de Lima Sur. Por ello, varias familias de la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Paso, se han quedado en situación de calle, pues la totalidad de sus hogares ha sido consumido por las llamas.

Bajo este escenario, una de las afectadas contó a los medios de comunicación que ha perdido todo producto de este incendio. "Me siento muy mal, todo se quemó, hemos perdido todo, las casitas todas se han quemado", precisó la damnificada para RPP.

Más de 300 damnificados tras el incendio en Pamplona Alta

El drama de las familias se evidenció durante el incendio en Pamplona Alta, pues muchos residentes entraron a sus viviendas afectadas para rescatar sus pertenencias. Sin embargo, decenas de vecinos lo han perdido todo debido al material de las casas y a la cercanía entre ellas. Una mujer reveló que ha perdido todo, mientras solicitó el apoyo de las autoridades. "Ahí hay señores, niños, no sabemos si se han quemado o no. No sabemos nada", precisó.

"Hemos salido como hemos podido, no sabemos cómo está la gente, lo único que hacemos es correr y tratar de rescatar las pocas cosas que podemos sacar", lamentó la mujer. Hasta el momento, las autoridades no han identificado lo que provocó el incendio. No obstante, la presencia de talleres clandestinos de pirotecnia complicaron las labores de emergencia.

Refugio temporal para los damnificados del incendio

A la zona afectada llegaron Carlos Malaver, ministro del Interior; Walter Astudillo, ministro de Defensa; Eduardo Arana, jefe del Gabinete; Durich Whittembury, ministro de Vivienda; y Delia Nelly Castro, alcaldesa de San Juan de Miraflores, para las diligencias respectivas. Por ello, se informó que los 300 damnificados serán trasladados al Instituto Peruano del Deporte del distrito, el cual será usado como refugio temporal.

"Estamos hablando de una población vulnerable. La vía de acceso es muy pequeña (...) el trabajo se ha realizado de inmediato. El incendio ya está contenido. El segundo paso será atender a los damnificados", precisó Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, se informó sobre la instalación de carpas para atender a los damnificados.

