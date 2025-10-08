HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Madre e hija mueren durante incendio en Surco: se refugiaron en un cuarto por miedo al fuego

Vecinos culpan a la municipalidad de Surco por realizar obras públicas que afectaron los conductos de gas y habría provocado una explosión en la vivienda.

Madre e hija mayores fallecen durante incendio en Surco. Foto: composición LR
Madre e hija mayores fallecen durante incendio en Surco. Foto: composición LR

Una tragedia enluta a una familia tras la muerte de Gabina Cáceres Bellido, de 83 años, y su hija María del Pilar Cárdenas Cáceres, de 62, quienes perdieron la vida luego de un incendio, provocada por una presunta explosión, registrada en su vivienda en Surco, ocurrida poco después de que personal de la Municipalidad del distrito derrumbara los muros que rodeaban la casa.

Según los vecinos, previo al accidente, la municipalidad realizó labores de demolición sin un estudio técnico, pese a que bajo la estructura existían conexiones de gas y agua. “No han hecho un estudio antes de derrumbar, sin saber que debajo de las casas hay conexiones. Puede ser una consecuencia indirecta la explosión de ello”, comentó una vecina de la zona, quien lamentó la pérdida de las dos mujeres.

Incendio de grandes proporciones arrasa con vivienda multifamiliar en La Victoria: al menos 2 personas heridas

Las víctimas intentaron refugiarse en su dormitorio

Testigos relataron que, al momento de la explosión, las dos víctimas se encerraron en su dormitorio, donde posteriormente fueron halladas sin vida. En tanto, los bomberos informaron preliminarmente que el siniestro habría sido causado por una deflagración, es decir, una combustión rápida de gas. No obstante, el fiscal a cargo de la investigación señaló que los balones de gas permanecieron intactos, lo que mantiene abiertas las hipótesis sobre el origen exacto del estallido.

Por lo que se espera una mayor investigación para determinar a los responsables. Los demás residentes ya han presentado sus molestias ante un caso de negligencia por parte de la municipalidad de Surco.

Intensa humareda en bypass 28 de Julio por subestación eléctrica causa alerta en Cercado de Lima

Denuncia por homicidio culposo y exposición al peligro

El abogado Manuel Zeña, representante de los familiares, anunció que presentará una solicitud ante la Defensoría del Pueblo y una denuncia ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de exposición de personas al peligro y homicidio culposo. “Los bomberos tuvieron dificultad para apagar el incendio, tuvieron que esperar una hora para conseguir agua, lo que complicó su trabajo”, afirmó Zeña, quien responsabiliza a la municipalidad por la falta de previsión.

