Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes oficiales para Ciencias de la Salud
Sociedad

5 claves que explican la situación crítica de las niñas en el Perú

Hay estancamiento y retrocesos de las políticas públicas en favor de las niñas por falta de articulación del Estado. Sepa cuáles son los problemas principales.

Embarazo precoz afecta a las niñas peruanas.
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Niña fecha establecida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para reconocer y promover los derechos de las niñas. Actualmente en el Perú hay estancamiento y retrocesos de las políticas públicas por falta de articulación del Estado.

La violencia sexual y física, el embarazo adolescente, uniones tempranas, falta de educación sexual y falta de vacunación son grandes problemas que afrontan las niñas y adolescentes desde hace mucho en el Perú. Y poco o casi nada se ha hecho por resolverlos y a miras de las elecciones presidenciales 2026, urge que los partidos políticos incluyan estos problemas en sus planes de Gobierno.

Por ejemplo, el 8.4% de adolescentes de 15 a 19 años han estado embarazadas o ya son madres (ENDES). La problemática se concentra en zonas rurales y amazónicas, como Loreto, con altos índices de embarazo adolescente y uniones tempranas.

1. Violencia sexual y física

En el 2024 se registraron más de 168.000 casos de violencia en los centros de emergencia mujer, de los cuales 63.489 afectaron a niñas y adolescentes (69%).

Asimismo, se registraron 20.798 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes el año pasado.

Y en lo que va del año de enero a agosto del 2025 se han registrado 113.736 casos de violencia atendidos, con 12.778 de violencia sexual contra las niñas.

2. Embarazo adolescente

Muchas niñas ya son madres a temprana edad productos de los abusos sexuales y se les niega el aborto terapéutico. Y esto afecta su salud física y mental, quitándoles su infancia y proyecto de vida.

3. Uniones tempranas y matrimonio infantil

Aunque el matrimonio infantil fue prohibido en el 2023, siguen existiendo uniones tempranas, sobre todo en zonas pobres y rurales.

Generalmente las niñas están en situación de pobreza, dejan la escuela por atender el hogar, se unen a personas mayores que les puedan garantizar un sustento económico, salen embarazadas, muchas de ellas son expuestas también a violencia sexual.

Y es muy difícil dejar ese vínculo luego, o quedan solas asumiendo solas una maternidad, habiendo dejado además de sus estudios, no teniendo atención adecuada en salud, no teniendo trabajo, y además obligadas, confinadas a asumir cuidados,

4. Falta de educación sexual integral

Falta de educación sexual integral, es clave para prevenir embarazos y violencia. A consecuencia, hay niñas con mayor carga en tareas de cuidado y abandono escolar.

5. Salud

Muchas niñas no completan su esquema de vacunación. Y no hay suficiente acceso a atención integral de salud.

Al respecto, Matilde Cobeña, exadjunta para la Niñez de la Defensoría del Pueblo, señaló a La República que el Estado debe retomar esfuerzos de prevención y aprobar el Plan multisectorial de prevención del embarazo adolescente (pendiente desde 2021).

Asimismo, subrayó que la educación sexual integral es una medida científica y comprobada para reducir embarazos y violencia.

“Es urgente que los candidatos políticos incluyan a las niñas en sus planes de gobierno”.

Asimismo, señaló que se debe promover la educación y empoderamiento de niñas en carreras de ciencia y tecnología. Y garantizar igualdad de oportunidades y romper estereotipos de género.

“La violación sexual es un problema que sigue estando presente en la vida de las niñas, que le sigue quitando derechos, que le sigue quitando su infancia, que las arrincona a otros problemas, también que afecta no solo en lo social, a la niña afecta también su dimensión, todas las dimensiones de su salud, especialmente su salud mental cuando estamos hablando de embarazos por violación”.

Es hora de actuar por el desarrollo y derechos de las niñas y adolescentes.

