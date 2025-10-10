HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Metropolitano: Usuario es sancionado por el Poder Judicial por golpear a una orientadora

Sujeto se resistió a abandonar la fila preferencial de los adultos mayores y agredió físicamente a orientadora. En lo que va del año van 25 agresiones físicas contra el personal del Metropolitano.

Orientadora fue insultada y golpeada cuando cumplía su labor en la estación Naranjal.
Orientadora fue insultada y golpeada cuando cumplía su labor en la estación Naranjal.

Un usuario del Metropolitano fue sancionado por el Poder Judicial tras haber agredido a una orientadora de este sistema de transporte, el pasado 16 de abril en el terminal de Naranjal.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), saludó la decisión del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Independencia, de establecer reglas de conducta bajo vigilancia judicial y el pago de una reparación civil en favor de la orientadora.

TE RECOMENDAMOS

VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Alcalde de Pataz llega a Lima y participará en marcha del 15 de octubre: "Creen que han tranquilizado al pueblo, se equivocan"

lr.pe

Según la denuncia policial realizada por la orientadora de iniciales L.F.C., la persona identificada con las iniciales F.G.B.P. la agredió físicamente y la insultó luego de que este se rehusara a abandonar la fila preferencial establecida para las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niñas, niños y adultos mayores. La grabación realizada por la propia orientadora evidenció la agresión.

La sentencia dispone que el agresor debe cumplir durante un año una serie de reglas de conducta como no variar de domicilio sin previo aviso al Juzgado; concurrir a la sede central de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte a fin de registrar su firma en forma personal y obligatoria cada 60 días, informar y justificar sus actividades; no agredir física ni psicológicamente a la orientadora agraviada o incurrir en otras infracciones bajo apercibimiento de variar el mandato, además de pagar una reparación civil.

La ATU informó que desde un inicio brindó soporte legal a la orientadora, reafirmando el compromiso de la entidad con la defensa y bienestar de su personal operativo.

25 casos de agresiones

Cabe señalar que entre enero y octubre de 2025 se registraron 25 casos de agresiones físicas al personal de orientación y supervisión del Metropolitano, lo que impulsó la adopción de medidas preventivas y de protección en campo.

Asimismo, en junio de 2025, la ATU y la PNP suscribieron un convenio para fortalecer la seguridad en estaciones y terminales. La presencia policial permitió reducir incidentes y mejorar la atención ante emergencias, protegiendo al personal operativo como a los usuarios.

Notas relacionadas
Corredor Azul extiende su horario desde este 6 de octubre: estas rutas operarán hasta la medianoche, según ATU

Corredor Azul extiende su horario desde este 6 de octubre: estas rutas operarán hasta la medianoche, según ATU

LEER MÁS
Áncash: cantante falleció tras recibir varios disparos al salir de una presentación en Huarmey

Áncash: cantante falleció tras recibir varios disparos al salir de una presentación en Huarmey

LEER MÁS
Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS
Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

Sutep evalúa paro nacional luego de que Gobierno observara ley que aumenta pensión a maestros jubilados: "Es frustrante esto"

LEER MÁS
Fiscalía archiva caso de conductor denunciado por suboficial PNP que se negó a pagar S/2 de pasaje

Fiscalía archiva caso de conductor denunciado por suboficial PNP que se negó a pagar S/2 de pasaje

LEER MÁS
PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

PNP desbarata red de estafas: entregaban cajas con ladrillos en lugar de repuestos aeronaúticos y usaban sellos de la FAP

LEER MÁS
Alumnas de San Marcos denuncian dilación en procesos de acoso y violencia sexual: tienen que convivir con los denunciados

Alumnas de San Marcos denuncian dilación en procesos de acoso y violencia sexual: tienen que convivir con los denunciados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Sociedad

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025