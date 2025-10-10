Metropolitano: Usuario es sancionado por el Poder Judicial por golpear a una orientadora

Orientadora fue insultada y golpeada cuando cumplía su labor en la estación Naranjal.

Orientadora fue insultada y golpeada cuando cumplía su labor en la estación Naranjal.

Un usuario del Metropolitano fue sancionado por el Poder Judicial tras haber agredido a una orientadora de este sistema de transporte, el pasado 16 de abril en el terminal de Naranjal.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), saludó la decisión del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Independencia, de establecer reglas de conducta bajo vigilancia judicial y el pago de una reparación civil en favor de la orientadora.

TE RECOMENDAMOS VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según la denuncia policial realizada por la orientadora de iniciales L.F.C., la persona identificada con las iniciales F.G.B.P. la agredió físicamente y la insultó luego de que este se rehusara a abandonar la fila preferencial establecida para las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niñas, niños y adultos mayores. La grabación realizada por la propia orientadora evidenció la agresión.

La sentencia dispone que el agresor debe cumplir durante un año una serie de reglas de conducta como no variar de domicilio sin previo aviso al Juzgado; concurrir a la sede central de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte a fin de registrar su firma en forma personal y obligatoria cada 60 días, informar y justificar sus actividades; no agredir física ni psicológicamente a la orientadora agraviada o incurrir en otras infracciones bajo apercibimiento de variar el mandato, además de pagar una reparación civil.

La ATU informó que desde un inicio brindó soporte legal a la orientadora, reafirmando el compromiso de la entidad con la defensa y bienestar de su personal operativo.

25 casos de agresiones

Cabe señalar que entre enero y octubre de 2025 se registraron 25 casos de agresiones físicas al personal de orientación y supervisión del Metropolitano, lo que impulsó la adopción de medidas preventivas y de protección en campo.

Asimismo, en junio de 2025, la ATU y la PNP suscribieron un convenio para fortalecer la seguridad en estaciones y terminales. La presencia policial permitió reducir incidentes y mejorar la atención ante emergencias, protegiendo al personal operativo como a los usuarios.