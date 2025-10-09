El ataque armado contra la orquesta Agua Marina ocurrió la noche del miércoles 8 de octubre en pleno concierto en el Círculo Militar en el distrito de Chorrillos, sede Tarapacá. El atentado ha dejado a cuatro músicos y un vendedor herido, según informó el Ministerio Público. Al respecto, testigos del concierto contaron los momentos de terror que vivieron durante la balacera.

La República consultó con uno de los testigos, quien resaltó que sí hubo presencia policial, pero muy poca para un evento de tal magnitud. Además, contó que en el momento del ataque, el público creyó que se trataba de un corto circuito. Sin embargo, al darse cuenta de que uno de los heridos era sacado del escenario, empezaron a entrar en pánico. "Escuchamos la ráfaga de disparos, la gente entró en pánico y nos tiramos al suelo", sostuvo.

Testigos cuentan los instantes de terror que vivieron durante atentado en concierto de Agua Marina

Entre los heridos del atentado figura el tecladista César More, el animador Wilson Javier Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga Querevalú; en tanto, el quinto herido es un vendedor que fue identificado como Percy José Nolazco Champag, quien se encontraba trabajando durante el ataque. En medio de este panorama, las imágenes captaron a la mayoría del público presente lanzándose hacia el suelo para evitar ser alcanzados por uno de los más de 20 disparos que se ejecutaron.

En tanto, el testigo descartó que el evento haya sido privado, ya que aseguró que adquirió sus entradas en la plataforma Vaope.com. "Compré mis dos entradas, las pagué", acotó otro presente. Pese a que la policía indicó que no tenían conocimiento de este concierto por no ser público, uno de los testigos afirmó que había, por lo menos, 6 efectivos en el lugar.

Asimismo, se mostró indignado al notar que la parte posterior del escenario no contaba con la protección adecuada. "No había seguridad. Si hubieran puesto a un serenazgo o patrullero, (la bala) no les daba", acotó luego de mostrar su boleto de compra.

"Parecía que era un corto circuito, pero vimos que al baterista se lo llevaban cargando. Vimos que era bala y toda la gente al suelo", "El concierto siempre tiene la seguridad máxima, pero nos fallaron", "No es posible, no hay seguridad", "Se escucharon más disparos, todos salimos alborotados. Estamos en tierra de nadie", precisaron otros testigos durante el atentado contra Agua Marina.

¿Cuál es el estado de los heridos tras el ataque?

Los cuatro músicos heridos se encuentran en el hospital Guillermo Almenara de Lima, en donde vienen recuperándose de los impactos de bala que recibieron. De acuerdo con el médico Ricardo Villarán, especialista del hospital de EsSalud, se está brindando la atención médica y el seguimiento necesario hasta la recuperación de los heridos.

Al respecto, el tecladista, César More, presenta dos impactos de bala. El ataque no comprometió sus pulmones, pero sí le causó serias contusiones. Por su parte, el animador, Wilson Ruiz, continúa internado en el Hospital Almenara tras recibir un impacto de bala a la altura del hombro.

En tanto, los hermanos Luis y Manuel Quiroga se encuentran recuperándose en la Clínica Maison de Santé. Ambos son acompañados por sus familiares. Mientras que, Percy Nolasco, el vendedor ambulante herido, recibió una bala a la altura del abdomen y fue llevado al hospital Casimiro Ulloa.

