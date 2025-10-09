HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina
Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     
EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso
EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso     EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso     EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso     
Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina
Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina     Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina     Fiscalía confirma cinco heridos por balacera en concierto de Agua Marina     
Sociedad

Testigos narran momentos de terror durante atentado en concierto de Agua Marina: "Entramos en pánico y nos tiramos al suelo"

Los testigos del ataque armado contra Agua Marina denunciaron la falta de seguridad en medio del atentado. Además, descartaron que el evento haya sido de carácter privado, como señaló la Policía.

Testigos del concierto optaron por lanzarse al suelo en medio de la balacera. Foto: Composición LR
Testigos del concierto optaron por lanzarse al suelo en medio de la balacera. Foto: Composición LR

El ataque armado contra la orquesta Agua Marina ocurrió la noche del miércoles 8 de octubre en pleno concierto en el Círculo Militar en el distrito de Chorrillos, sede Tarapacá. El atentado ha dejado a cuatro músicos y un vendedor herido, según informó el Ministerio Público. Al respecto, testigos del concierto contaron los momentos de terror que vivieron durante la balacera.

La República consultó con uno de los testigos, quien resaltó que sí hubo presencia policial, pero muy poca para un evento de tal magnitud. Además, contó que en el momento del ataque, el público creyó que se trataba de un corto circuito. Sin embargo, al darse cuenta de que uno de los heridos era sacado del escenario, empezaron a entrar en pánico. "Escuchamos la ráfaga de disparos, la gente entró en pánico y nos tiramos al suelo", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Video captó momento exacto del atentado durante concierto de Agua Marina en Círculo Militar de Chorrillos

lr.pe

Testigos cuentan los instantes de terror que vivieron durante atentado en concierto de Agua Marina

Entre los heridos del atentado figura el tecladista César More, el animador Wilson Javier Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga Querevalú; en tanto, el quinto herido es un vendedor que fue identificado como Percy José Nolazco Champag, quien se encontraba trabajando durante el ataque. En medio de este panorama, las imágenes captaron a la mayoría del público presente lanzándose hacia el suelo para evitar ser alcanzados por uno de los más de 20 disparos que se ejecutaron.

En tanto, el testigo descartó que el evento haya sido privado, ya que aseguró que adquirió sus entradas en la plataforma Vaope.com. "Compré mis dos entradas, las pagué", acotó otro presente. Pese a que la policía indicó que no tenían conocimiento de este concierto por no ser público, uno de los testigos afirmó que había, por lo menos, 6 efectivos en el lugar.

Asimismo, se mostró indignado al notar que la parte posterior del escenario no contaba con la protección adecuada. "No había seguridad. Si hubieran puesto a un serenazgo o patrullero, (la bala) no les daba", acotó luego de mostrar su boleto de compra.

"Parecía que era un corto circuito, pero vimos que al baterista se lo llevaban cargando. Vimos que era bala y toda la gente al suelo", "El concierto siempre tiene la seguridad máxima, pero nos fallaron", "No es posible, no hay seguridad", "Se escucharon más disparos, todos salimos alborotados. Estamos en tierra de nadie", precisaron otros testigos durante el atentado contra Agua Marina.

PUEDES VER: ¡Basta Ya!: Agrupaciones musicales reclaman al Gobierno de Boluarte por ataque a Agua Marina

lr.pe

¿Cuál es el estado de los heridos tras el ataque?

Los cuatro músicos heridos se encuentran en el hospital Guillermo Almenara de Lima, en donde vienen recuperándose de los impactos de bala que recibieron. De acuerdo con el médico Ricardo Villarán, especialista del hospital de EsSalud, se está brindando la atención médica y el seguimiento necesario hasta la recuperación de los heridos.

Al respecto, el tecladista, César More, presenta dos impactos de bala. El ataque no comprometió sus pulmones, pero sí le causó serias contusiones. Por su parte, el animador, Wilson Ruiz, continúa internado en el Hospital Almenara tras recibir un impacto de bala a la altura del hombro.

En tanto, los hermanos Luis y Manuel Quiroga se encuentran recuperándose en la Clínica Maison de Santé. Ambos son acompañados por sus familiares. Mientras que, Percy Nolasco, el vendedor ambulante herido, recibió una bala a la altura del abdomen y fue llevado al hospital Casimiro Ulloa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
"Afectados por esta noticia", director musical de Zaperoko consternado por balacera a grupo Agua Marina

"Afectados por esta noticia", director musical de Zaperoko consternado por balacera a grupo Agua Marina

LEER MÁS
Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

LEER MÁS
Video captó momento exacto del atentado durante concierto de Agua Marina en Círculo Militar de Chorrillos

Video captó momento exacto del atentado durante concierto de Agua Marina en Círculo Militar de Chorrillos

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Atentado en concierto de Agua Marina en Chorrillos: confirman 5 heridos, 4 músicos y un vendedor

Atentado en concierto de Agua Marina en Chorrillos: confirman 5 heridos, 4 músicos y un vendedor

LEER MÁS
Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

Sector de transportistas se une a las protestas convocadas para el 15 de octubre: ''La única forma de presionar al Gobierno''

LEER MÁS
Atentado en concierto de Agua Marina EN VIVO: más de 25 disparos efectuados y hermanos Quiroga resultaron heridos

Atentado en concierto de Agua Marina EN VIVO: más de 25 disparos efectuados y hermanos Quiroga resultaron heridos

LEER MÁS
Chofer que cobró S/2 de pasaje a policía denuncia abuso: "Quieren meterme preso"

Chofer que cobró S/2 de pasaje a policía denuncia abuso: "Quieren meterme preso"

LEER MÁS
Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Sociedad

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: Fiscalía confirma cinco músicos heridos

Accidente en Vía Evitamiento genera congestión vehicular tras cierre de dos carriles hacia el norte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025