HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Curwen en La República
EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     
Sociedad

Arequipa: choque de tren de PeruRail y cisterna deja dos heridos

La locomotora impactó contra camión en horas de la madrugada. Heridos fueron trasladados a hospital de Arequipa.


Conductor del tren resultó ileso.
Conductor del tren resultó ileso. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: difusión.

El choque entre un tren de PeruRail y un camión cisterna en la región Arequipa dejó a este último vehículo partido en dos. Pese a la gravedad de la colisión, su piloto y copiloto sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital de la ciudad.

El impacto ocurrió cerca de las 2.30 a.m. de este martes 7 de octubre en la carretera Panamericana Sur en el distrito de Cocachacra (Islay), a inmediaciones de las pampas de San Camilo. En ese momento el camión cisterna BNL-737 fue alcanzado por la locomotora.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver: Gobierno aprueba ampliación del Puerto de Matarani con inversión de US$700 millones

lr.pe

Se sabe que el camión cisterna estaba acondicionado para el transporte de agua; mientras que el tren de PeruRail trasladaba mineral e iba rumbo hacia el puerto de Matarani, en la provincia de Islay. La locomotora detuvo su paso a unos 80 metros de distancia del accidente.

Heridos en hospital de Arequipa

Los heridos fueron identificados como el conductor Eder Manuel Cárdenas Rojas, de 40 años, y su acompañante Neder Cárdenas Rojas, de 25 años. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa y permanecen en observación. En tanto, el operador del tren de PeruRail quedó ileso.

Personal de la empresa Covinca (concesionaria de la carrertera) realiza la limpieza de la zona para restablecer la fluidez del tránsito vehicular.

Notas relacionadas
Gobierno aprueba ampliación del Puerto de Matarani con inversión de US$700 millones

Gobierno aprueba ampliación del Puerto de Matarani con inversión de US$700 millones

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

LEER MÁS
Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Atacan a chofer de la línea D en San Juan de Miraflores tras levantarse el paro de transportistas

Atacan a chofer de la línea D en San Juan de Miraflores tras levantarse el paro de transportistas

LEER MÁS
Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

Base Naval del Callao abre sus puertas: visita gratis sus buques y submarinos este 12 de octubre

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: transportistas llegan a un acuerdo con la PCM

LEER MÁS
Santa Anita: incendian bus de transporte 'La 40' tras levantamiento del paro de transportistas

Santa Anita: incendian bus de transporte 'La 40' tras levantamiento del paro de transportistas

LEER MÁS
Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

Paro del 7 de octubre: las universidades e institutos de Lima que no tendrán clases presenciales por paralización de transportistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Sociedad

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025