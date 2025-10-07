El choque entre un tren de PeruRail y un camión cisterna en la región Arequipa dejó a este último vehículo partido en dos. Pese a la gravedad de la colisión, su piloto y copiloto sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital de la ciudad.

El impacto ocurrió cerca de las 2.30 a.m. de este martes 7 de octubre en la carretera Panamericana Sur en el distrito de Cocachacra (Islay), a inmediaciones de las pampas de San Camilo. En ese momento el camión cisterna BNL-737 fue alcanzado por la locomotora.

Se sabe que el camión cisterna estaba acondicionado para el transporte de agua; mientras que el tren de PeruRail trasladaba mineral e iba rumbo hacia el puerto de Matarani, en la provincia de Islay. La locomotora detuvo su paso a unos 80 metros de distancia del accidente.

Heridos en hospital de Arequipa

Los heridos fueron identificados como el conductor Eder Manuel Cárdenas Rojas, de 40 años, y su acompañante Neder Cárdenas Rojas, de 25 años. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa y permanecen en observación. En tanto, el operador del tren de PeruRail quedó ileso.

Personal de la empresa Covinca (concesionaria de la carrertera) realiza la limpieza de la zona para restablecer la fluidez del tránsito vehicular.