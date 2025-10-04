Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal) informó, a través de su página oficial, los cortes de luz programados desde este domingo 5 al miércoles 8 de octubre. Por ello, ha solicitado a los residentes que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes. Las interrupciones están programadas por diferentes horarios y se realizarán para mantener y reforzar el sistema.

Entre los distritos afectados se encuentra Mariscal Cáceres, Cerro Colorado y Miraflores, además el plazo estimado para que se restablezca el servicio es de 10 horas dependiendo de la localidad. En caso de algún contratiempo, Seal avisará mediante sus canales oficiales.

Corte de luz en Arequipa: zonas y horarios afectados

Corte de luz 5 de octubre

Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara

Motivo: Mantenimiento de Redes.

Mantenimiento de Redes. Hora de interrupción: Desde las 6:30 a.m. hasta las 14:30 p. m.

Desde las 6:30 a.m. hasta las 14:30 p. m. Zonas afectadas: Urbanizaciones del Distrito de Cerro Colorado: 12 de octubre, Cerrito Los Alvarez, Cerro Colorado (Pueblo Viejo), Santa Rosa de Lima, Villa El Sol, Urbanizaciones del Distrito de Yanahuara: Buena Vista, Cooperativa San Agustín, Los Gladiolos, Quinta Los Gladiolos, Urbanizaciones del Distrito de Cayma: León XIII. Subestaciones eléctricas de distribución (SED), involucradas según zonas afectadas líneas arriba: 1219, 1230, 1237, 1238, 1355, 1430, 1455, 1508, 1572, 1669, 1732, 1842, 1853, 2116, 2344, 2345, 2350, 2598, 2715, 2995, 4328, 4662, 4952, 5005, 5236, 5260, 5666, 4465, 4548, 4549, 4550.

Yauca

Motivo: Mantenimiento de Redes.

Mantenimiento de Redes. Hora de interrupción: Desde las 7:30 a.m. hasta las 15:30 p. m.

Desde las 7:30 a.m. hasta las 15:30 p. m. Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Atiquipa: Agua Salada, Atiquipa, Santa Rosa. Urbanizaciones del distrito de Yauca: Tanaka Subestaciones eléctricas de distribución (SED), involucradas según zonas afectadas líneas arriba: 9379, 9415, 9636, 9637, 9638, 9639, 9647, 9649, 9650, 9689, 9805, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822, 9836, 9875, 9876, 9960, 9976, 10159.

Mariscal Cáceres

Motivo: Reforzamiento de Redes.

Reforzamiento de Redes. Hora de interrupción: Desde las 9:00 a.m. hasta las 13:00 p. m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 13:00 p. m. Zonas afectadas: Reservorio de agua, Carretera Panamericana Sur

Corte de luz 6 de octubre

Cerro Colorado

Motivo: Mantenimiento de Redes.

Mantenimiento de Redes. Hora de interrupción: Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:30 p. m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:30 p. m. Zonas afectadas: Asoc. Peruarbo Sector Perú II-III.

Corte de luz 7 de octubre

Uraca

Motivo: Mantenimiento de Redes.

Mantenimiento de Redes. Hora de interrupción: Desde las 7:00 a.m. hasta las 15:00 p. m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 15:00 p. m. Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Uraca: Toro Grande Hacienda Cáceres. Subestaciones eléctricas de distribución (SED), involucradas según zonas afectadas líneas arriba: 7146.

Jacobo Hunter

Motivo: Mantenimiento de Redes.

Mantenimiento de Redes. Hora de interrupción: Desde las 7:30 a.m. hasta las 14:30 p. m.

Desde las 7:30 a.m. hasta las 14:30 p. m. Zonas afectadas: Urbanizaciones del distrito de Jacobo Hunter: El Mirador Las Peñas, La Estancia, Villa Florida, Villa Salaverry, Villa Sevilla, Urbanizaciones del distrito de Socabaya: Alto Buenavista, Bellapampa, Cerro Salaverry, El Pasto, Las Peñas, Las Torres de San Isidro, Los Rosales, Mirador de Bellapampa, Parque del Recuerdo Arequipa, Socabaya, Sor Ana de Los Angeles. Subestaciones eléctricas de distribución (SED), involucradas según zonas afectadas líneas arriba: 1322, 1328, 1332, 1333, 1373, 1708, 1710, 1750, 1917, 2080, 2199, 2326, 2355, 2460, 2575, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3097, 3098, 3110, 3282, 3286, 3429, 3689, 3738, 3751, 3785, 3805, 3853, 3899, 3944, 4340, 4878, 4883, 5175, 5218, 5352, 5458, 5553, 5603, 5624, 5704, 5870, 5893, 10109.

Corte de luz 8 de octubre

Miraflores

Motivo: Mantenimiento de Redes.

Mantenimiento de Redes. Hora de interrupción: Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:30 p. m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:30 p. m. Zonas afectadas: Cambio de tablero de distribución. Zonas afectadas: Urb. UPIS Juan XXIII.

Cerro Colorado

Motivo: Mantenimiento de Redes.

Mantenimiento de Redes. Hora de interrupción: Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:30 p. m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:30 p. m. Zonas afectadas: Cambio de tablero de distribución. Zonas afectadas: Urb. Semi Rural Pachacutec.

Recomendaciones ante cortes de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

Carga previamente tus dispositivos móviles.

Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.

Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.

Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad

