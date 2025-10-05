HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     
Sociedad

Mujer agrede a policía femenina durante intervención por presunta falta de tránsito en Comas

Conductora descendió de su vehículo para luego jalonear y empujar a la agente de tránsito que le realizaba la intervención; hecho fue captado por testigos. Agresora habría circulado en sentido contrario. 

Mujer agrede a agente policial de tránsito en Comas. Foto: Composición LR/24 Horas
Mujer agrede a agente policial de tránsito en Comas. Foto: Composición LR/24 Horas

Violencia hacia la autoridad. Una agente policial de tránsito fue agredida físicamente por una mujer conductora en medio de una intervención de tránsito realizada en el distrito de Comas. La agresión fue registrada por testigos, y se originó debido a que la mujer habría manejado en sentido contrario obstruyendo el tráfico.

En el reporte difundido por 24 Horas se aprecia la manera en que la conductora, identificada como Lorena Allón, baja de su vehículo y procede a agredir a la suboficial propinándole una serie de empujones y jalones. En dichos instantes, una menor también desciende del auto y se une para jalar del cabello a policía por detrás, mientras que otros compañeros agentes tratan de controlar la situación.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Alcalde de Pataz tras intervención de PNP en su marcha a Lima: "Si me pasa algo, los responsables son Dina Boluarte y Acuña"

lr.pe

Conductora agrede a policía durante intervención

De acuerdo con declaraciones del director de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior, Máximo Ramírez de la Cruz, durante la intervención de tránsito se le pidió a la conductora retroceder su vehículo para liberar la zona, sin embargo, hizo caso omiso y empezó refutar las órdenes de los agentes.

"Se observan las imágenes, la señora comienza a agredir a la suboficial, viene la hija por la parte de atrás, le jala igualmente los cabellos, y se arma todo un problema de violencia contra la efectivo policial", confirmó para 24 Horas.

PUEDES VER: Así cayó ‘Pequeño J.’ en Pucusana, peruano acusado de un triple feminicidio en Argentina

lr.pe

Liberan a mujer que agredió a policía de tránsito

Tras la agresión, la mujer puesta en manos de las autoridades, inclusive, en su declaración policial habría señalado que la agente femenina la empujó, pese a que en las imágenes captadas no se aprecia dicha acción. Además, se le abrió una investigación por violencia a la autoridad, sin embargo, fue puesta en libertad tan solo horas después.

El general Ramírez de la Cruz, al tener conocimiento de la liberación, criticó a decisión del fiscal Raúl Llamoca ante un claro ejemplo de violencia contra la autoridad y sostuvo que la conductora no debió salir libre. Es así que, indicó que denunciará el caso para que no quede impune.

Notas relacionadas
Alcalde de Pataz tras intervención de PNP en su marcha a Lima: "Si me pasa algo, los responsables son Dina Boluarte y Acuña"

Alcalde de Pataz tras intervención de PNP en su marcha a Lima: "Si me pasa algo, los responsables son Dina Boluarte y Acuña"

LEER MÁS
Dictan prisión preventiva a comisario y policías por pedir coima para devolver camioneta con orden de captura en Piura

Dictan prisión preventiva a comisario y policías por pedir coima para devolver camioneta con orden de captura en Piura

LEER MÁS
Gobierno creó un grupo especial contra la extorsión, pero quedó en el olvido

Gobierno creó un grupo especial contra la extorsión, pero quedó en el olvido

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

Corte de luz en Arequipa del 5 al 8 de octubre: consulta por horarios y zonas afectadas, según Seal

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa AQUÍ la lista oficial de ingresantes y puntajes del 4 de octubre

LEER MÁS
Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

Nueva ley obligaría a restaurantes y supermercados del Perú a dar un litro de agua gratis a consumidores

LEER MÁS
Balean a conductor de bus "El Triángulo" en San Juan de Miraflores

Balean a conductor de bus "El Triángulo" en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Abogada muere tras caer en abismo en la Carretera Central: bajó de su vehículo y no vio la pendiente por la oscuridad

Abogada muere tras caer en abismo en la Carretera Central: bajó de su vehículo y no vio la pendiente por la oscuridad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa el 2 y 3 de octubre: revisa los horarios y distritos afectados según Sedapar

Esta universidad pública dejó atrás a la UNI, a la Agraria y se posiciona como la mejor del Perú, según el ránking Sunedu 2025

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025