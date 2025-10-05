Mujer agrede a policía femenina durante intervención por presunta falta de tránsito en Comas

Violencia hacia la autoridad. Una agente policial de tránsito fue agredida físicamente por una mujer conductora en medio de una intervención de tránsito realizada en el distrito de Comas. La agresión fue registrada por testigos, y se originó debido a que la mujer habría manejado en sentido contrario obstruyendo el tráfico.

En el reporte difundido por 24 Horas se aprecia la manera en que la conductora, identificada como Lorena Allón, baja de su vehículo y procede a agredir a la suboficial propinándole una serie de empujones y jalones. En dichos instantes, una menor también desciende del auto y se une para jalar del cabello a policía por detrás, mientras que otros compañeros agentes tratan de controlar la situación.

Conductora agrede a policía durante intervención

De acuerdo con declaraciones del director de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior, Máximo Ramírez de la Cruz, durante la intervención de tránsito se le pidió a la conductora retroceder su vehículo para liberar la zona, sin embargo, hizo caso omiso y empezó refutar las órdenes de los agentes.

"Se observan las imágenes, la señora comienza a agredir a la suboficial, viene la hija por la parte de atrás, le jala igualmente los cabellos, y se arma todo un problema de violencia contra la efectivo policial", confirmó para 24 Horas.

Liberan a mujer que agredió a policía de tránsito

Tras la agresión, la mujer puesta en manos de las autoridades, inclusive, en su declaración policial habría señalado que la agente femenina la empujó, pese a que en las imágenes captadas no se aprecia dicha acción. Además, se le abrió una investigación por violencia a la autoridad, sin embargo, fue puesta en libertad tan solo horas después.

El general Ramírez de la Cruz, al tener conocimiento de la liberación, criticó a decisión del fiscal Raúl Llamoca ante un claro ejemplo de violencia contra la autoridad y sostuvo que la conductora no debió salir libre. Es así que, indicó que denunciará el caso para que no quede impune.