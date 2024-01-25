El distrito de Comas posee una de las áreas más emblemáticas y culturalmente ricas de la zona norte de Lima: Collique. Este lugar, que actualmente resuena con la vida y el dinamismo de la ciudad, guarda en su nombre historias y tradiciones que se remontan a siglos atrás. Entender su significado e historia implica conocer más el pasado de esta popular localidad y ofrece una ventana al desarrollo urbano y cultural de la capital del Perú.

El nombre 'Collique' proviene de las civilizaciones que habitaron la región mucho antes de la conformación del actual distrito de Comas. Esta área tiene un rico patrimonio y varias tradiciones. Además, fue cuna de una de las culturas más significativas de la costa peruana: colli, que dejó un legado clave en el tejido social y cultural de la ciudad.

¿Qué significa 'Collique'?

El origen y significado de 'Collique' proviene de los colli. Respecto a su origen, esta palabra la empleaban los pueblos costeños antiguos para denominar el color oscuro de ciertos productos agrícolas, como el maíz, así como los arbustos diminutos que tenían hojas de color morado. Así lo detalla el artículo 'Los colli, una cultura poco conocida del valle del Chillón', del historiador peruano Santiago Tácunan.

Collique debe su nombre a la cultura colli, la cual habitó el distrito de Comas hace cientos de años. Foto: Flickr

¿Por qué Collique, la famosa localidad de Comas, se llama así?

Como se mencionó, Collique hereda su nombre de la comunidad colli. Esta fue una civilización que se asentó en varias zonas de Lima, sobre todo en lo que hoy es el distrito de Comas, según detalla el libro 'El Perú antiguo III'.

El citado documento precisa, además, que el señorío que estaba a la cabeza de esta cultura tenía conflictos por motivo de la búsqueda de nuevas tierras para invadir en Lima y de la obtención de agua para sobrevivir. El grupo logró consolidarse en Comas; sin embargo, luego fueron conquistados por los incas. Esto ocurrió exactamente durante el mandato de Cápac Yupanqui.

¿Qué patrimonio cultural tenemos en Collique?

La Fortaleza de Collique, un sitio arqueológico de gran valor cultural situado en Collique, fue oficialmente reconocida como patrimonio cultural en 2002. Este importante yacimiento se halla en la cima del cerro Zorro, una ubicación estratégica que ofrece una vista panorámica de los alrededores. Este sitio es notable no solo por su significado histórico, sino también por su arquitectura única, que refleja las habilidades y el conocimiento de las culturas precolombinas que habitaron la región.

Carabayllo, el primer distrito de Lima Norte

Carabayllo, como el pionero entre los distritos de Lima Norte, ha sido el punto de partida para la formación de otros distritos en la zona. A lo largo del tiempo, la extensión territorial de Carabayllo ha experimentado una significativa reducción. En sus inicios, abarcaba 974.50 km², pero en la actualidad, se ha reducido a 346.88 km².