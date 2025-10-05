Resultados de La Tinka del domingo 5 de octubre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
Revisa los resultados del sorteo de La Tinka este domingo 5 de octubre de 2025 y si reventó el pozo millonario. El pozo ascendió a los S/6.504.635.
El sorteo de La Tinka se realiza este domingo 5 de octubre. En esta edición, organizada por Intralot, se ofrece un pozo acumulado de S/6.504.635. Como cada miércoles y domingo, los participantes tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o alguno de los premios secundarios, según los números que marcaron en su cartilla. También pueden participar de los juegos adicionales 'Si o Si' y 'Boliyapa'.
Los puntos de venta disponibles para jugar incluyen centros comerciales y tiendas como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle, entre otros. Cabe señalar que la transmisión en vivo del sorteo se llevará a cabo a partir de las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales, como Facebook y Youtube. Además, los resultados estarán disponibles en La República.
Resultados de La Tinka del domingo 05 de octubre
¿Cuántas jugadas se puede realizar en La Tinka?
Los ciudadanos que participan de La Tinka podrán elegir 6 números del 1 al 48. Estos deberán de salir en el sorteo para ser acreedores de un premio determinado por Intralot.
¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?
Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.
¿Qué es La Tinka?
Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.