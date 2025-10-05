Resultados de La Tinka del domingo 5 de octubre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

El sorteo de La Tinka se realiza este domingo 5 de octubre. En esta edición, organizada por Intralot, se ofrece un pozo acumulado de S/6.504.635. Como cada miércoles y domingo, los participantes tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o alguno de los premios secundarios, según los números que marcaron en su cartilla. También pueden participar de los juegos adicionales 'Si o Si' y 'Boliyapa'.

Los puntos de venta disponibles para jugar incluyen centros comerciales y tiendas como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle, entre otros. Cabe señalar que la transmisión en vivo del sorteo se llevará a cabo a partir de las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales, como Facebook y Youtube. Además, los resultados estarán disponibles en La República.

Resultados de La Tinka del domingo 05 de octubre 07:41 ¿Cuántas jugadas se puede realizar en La Tinka? Los ciudadanos que participan de La Tinka podrán elegir 6 números del 1 al 48. Estos deberán de salir en el sorteo para ser acreedores de un premio determinado por Intralot. 07:41 ¿Cuánto cuesta participar en La Tinka? Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples. 07:41 ¿Qué es La Tinka? Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.