Sorteo de La Kábala EN VIVO hoy 4 de octubre: resultados oficiales, números y Pozo Buenazo

Nuevo sorteo de La Kábala con Pozo Buenazo de S/2.773.435. | Foto: composición LR | difusión

Este sábado 4 de octubre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot, que ofrece un Pozo Buenazo acumulado de S/2.773.435. Para participar, los jugadores pueden adquirir sus boletos en establecimientos autorizados, centros comerciales en el Perú o en plataformas digitales.

El sorteo será transmitido en vivo a través de la página de Facebook de La Tinka desde las 10.00 p.m., donde se darán a conocer los números ganadores. En esta nota se presentarán los resultados de la jornada, la jugada más destacada y toda la información sobre este popular juego de azar. Algún participante podría convertirse en el próximo afortunado ganador.

Resultados de La Kábala EN VIVO este 4 de octubre: premios y pozo Buenazo 21:53 ¿Dónde ver la transmisión de la Kábala? El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m. 21:53 ¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'? El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2. 21:53 ¿Dónde jugar la Kábala? - Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.

- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.