Sorteo de La Kábala EN VIVO hoy 4 de octubre: resultados oficiales, números y Pozo Buenazo
La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanzó los S/2.773.435.
Este sábado 4 de octubre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot, que ofrece un Pozo Buenazo acumulado de S/2.773.435. Para participar, los jugadores pueden adquirir sus boletos en establecimientos autorizados, centros comerciales en el Perú o en plataformas digitales.
El sorteo será transmitido en vivo a través de la página de Facebook de La Tinka desde las 10.00 p.m., donde se darán a conocer los números ganadores. En esta nota se presentarán los resultados de la jornada, la jugada más destacada y toda la información sobre este popular juego de azar. Algún participante podría convertirse en el próximo afortunado ganador.
Resultados de La Kábala EN VIVO este 4 de octubre: premios y pozo Buenazo
¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?
El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.
¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?
El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.
¿Dónde jugar la Kábala?
- Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.