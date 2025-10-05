HOYSuscripcion LR Focus

La Tinka reventó el 5 de octubre: ganador se llevó pozo de 6 millones de soles con sorprendente jugada

La suerte cambió de manos: un participante ganó más de 6 millones de soles en el sorteo del 5 de octubre de La Tinka, tras acertar una inesperada combinación numérica.

La Tinka
La Tinka

La suerte volvió a sonreír en el sorteo de La Tinka del domingo 5 de octubre, luego de que un jugador acertara la combinación ganadora y se llevara un pozo acumulado de más de 6,504,635 de soles.

Según informó Intralot, empresa encargada del popular juego de azar, el afortunado ganador logró dar con los seis números 2 - 31 - 6 - 14 - 45 - 23, convirtiéndose así en el nuevo millonario del Perú.

lr.pe

¿Cuál fue la jugada ganadora de la Tinka de más de S/6 millones?

Las bolillas ganadoras de este domingo 6 de septiembre fueron los números 2 - 31 - 6 - 14 - 45 - 23. Resultado que hará millonario a un afortunado por comprar a través de la web. Esto fue anunciado mediante su transmisión en vivo.

En este nuevo sorteo, no se registró un ganador de la boliyapa. Por lo que se tendá que esperar a la siguiente oportunidad para que la suerte acompañe a otro jugador.

¿Cómo cobrar el premio de La Tinka?

El afortunado debe presentar el ticket original en buen estado y su DNI en las oficinas de Intralot, y si el premio supera los 5,000 soles, el pago se realiza mediante transferencia bancaria. Además, el ganador cuenta con 180 días para reclamar su premio, o el dinero vuelve al pozo.

¿Se pagan impuestos por el premio millonario de La Tinka?

De acuerdo con Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el premio millonario de La Tinka no está sujeto al pago de Impuesto a la Renta ni IGV, pero sí aplica un impuesto municipal. La tasa establecida para las loterías en general es del 10% sobre el monto total ganado.

