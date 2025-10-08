Un incendio de grandes proporciones se registró esta tarde en una vivienda multifamiliar ubicada en el distrito de La Victoria, generando alarma entre los vecinos de la zona. De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), once unidades se encuentran trabajando intensamente para controlar las llamas y evitar que se propaguen a inmuebles colindantes.

El siniestro se inició cerca de las 5:00 p.m., según reportes preliminares, en el segundo piso de la vivienda, situada en una zona densamente poblada. Los vecinos alertaron rápidamente a los bomberos y ayudaron a evacuar a las familias afectadas, mientras el humo se extendía por toda la cuadra.

Reportan dos personas heridas durante feroz incendio en La Victoria

Hasta el momento se han reportado dos personas heridas, dentro de ellos una persona mayor que se ha quemado la cabeza, quienes fueron trasladadas de inmediato al hospital más cercano. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre su estado de salud. Personal de la Policía Nacional (PNP) acordonó el área para facilitar las labores de emergencia y evitar el ingreso de curiosos.

De acuerdo con información brindada por los propios bomberos, las labores de control se complicaron debido a la estrechez de las calles y el cableado eléctrico aéreo, lo que retrasó la llegada de algunas unidades. Por lo que se han tenido que realizar labores de rescate en un aproximado de dos horas.

Según testigos, el incendio se habría originado a causa de una vela mal apagada en una de las viviendas del inmueble. Las autoridades vienen realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro. Pese a que los bomberos trataron de controlar el siniestro, este se reactivó en varias oportunidades.

Pérdidas materiales y familias damnificadas

Varias familias perdieron la mayor parte de sus pertenencias a causa del fuego. Entre los damnificados hay adultos mayores y menores de edad, quienes ahora esperan el apoyo de las autoridades locales para saber dónde podrán descansar esta noche.

Otro de los miedos que tienen los vecinos es que el fuego se vuelva a activar y se expanda hasta los almacenes que hay en la calle. En ese caso se requeriría de más unidades de bomberos y una evacuación masiva.

