HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Incendio de grandes proporciones arrasa con vivienda
Incendio de grandes proporciones arrasa con vivienda     Incendio de grandes proporciones arrasa con vivienda     Incendio de grandes proporciones arrasa con vivienda     
Sociedad

Incendio de grandes proporciones arrasa con vivienda multifamiliar en La Victoria: al menos 2 personas heridas

Los vecinos colaboraron en la evacuación y al lugar llegaron 11 unidades de bomberos. El siniestro comenzó por la tarde en el segundo piso del inmueble. 

Incendio en La Victoria genera caos entre los vecinos. Foto: composición LR
Incendio en La Victoria genera caos entre los vecinos. Foto: composición LR | composición LR

Un incendio de grandes proporciones se registró esta tarde en una vivienda multifamiliar ubicada en el distrito de La Victoria, generando alarma entre los vecinos de la zona. De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), once unidades se encuentran trabajando intensamente para controlar las llamas y evitar que se propaguen a inmuebles colindantes.

El siniestro se inició cerca de las 5:00 p.m., según reportes preliminares, en el segundo piso de la vivienda, situada en una zona densamente poblada. Los vecinos alertaron rápidamente a los bomberos y ayudaron a evacuar a las familias afectadas, mientras el humo se extendía por toda la cuadra.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Intensa humareda en bypass 28 de Julio por subestación eléctrica causa alerta en Cercado de Lima

lr.pe

Reportan dos personas heridas durante feroz incendio en La Victoria

Hasta el momento se han reportado dos personas heridas, dentro de ellos una persona mayor que se ha quemado la cabeza, quienes fueron trasladadas de inmediato al hospital más cercano. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre su estado de salud. Personal de la Policía Nacional (PNP) acordonó el área para facilitar las labores de emergencia y evitar el ingreso de curiosos.

De acuerdo con información brindada por los propios bomberos, las labores de control se complicaron debido a la estrechez de las calles y el cableado eléctrico aéreo, lo que retrasó la llegada de algunas unidades. Por lo que se han tenido que realizar labores de rescate en un aproximado de dos horas.

Según testigos, el incendio se habría originado a causa de una vela mal apagada en una de las viviendas del inmueble. Las autoridades vienen realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro. Pese a que los bomberos trataron de controlar el siniestro, este se reactivó en varias oportunidades.

PUEDES VER: Alarma en el Jockey Plaza: amago de incendio en local de Pardos Chicken provocó caos entre los clientes del patio de comidas

lr.pe

Pérdidas materiales y familias damnificadas

Varias familias perdieron la mayor parte de sus pertenencias a causa del fuego. Entre los damnificados hay adultos mayores y menores de edad, quienes ahora esperan el apoyo de las autoridades locales para saber dónde podrán descansar esta noche.

Otro de los miedos que tienen los vecinos es que el fuego se vuelva a activar y se expanda hasta los almacenes que hay en la calle. En ese caso se requeriría de más unidades de bomberos y una evacuación masiva.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Intensa humareda en bypass 28 de Julio por subestación eléctrica causa alerta en Cercado de Lima

Intensa humareda en bypass 28 de Julio por subestación eléctrica causa alerta en Cercado de Lima

LEER MÁS
Alarma en el Jockey Plaza: amago de incendio en local de Pardos Chicken provocó caos entre los clientes del patio de comidas

Alarma en el Jockey Plaza: amago de incendio en local de Pardos Chicken provocó caos entre los clientes del patio de comidas

LEER MÁS
Incendio en Cercado de Lima: llamas consumen Mercado de Artesanías en av. 28 de julio y movilizan 10 unidades de bomberos

Incendio en Cercado de Lima: llamas consumen Mercado de Artesanías en av. 28 de julio y movilizan 10 unidades de bomberos

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

Bebé de 7 meses falleció tras caer desde el segundo piso del Centro Comercial Real Plaza Centro Cívico

LEER MÁS
Asesinan a 3 hombres tras ser llevados a descampado de Chuquitanta en San Martín de Porres: vecinos oyeron disparos

Asesinan a 3 hombres tras ser llevados a descampado de Chuquitanta en San Martín de Porres: vecinos oyeron disparos

LEER MÁS
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre? Lo que se sabe tras acuerdo de gremios y el Gobierno

LEER MÁS
Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

Médico de EsSalud es condenado por recibir S/8.000 para falsificar documentos y facilitar pensión de invalidez

LEER MÁS
Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

Habla chofer denunciado por cobrar pasaje a policía: "Me amenazó que en Caquetá me iban a detener"

LEER MÁS
Mujer es baleada mientras atendía en su negocio de mueblería en Comas: presuntos extorsionados la atacaron a solo dos meses de abrir su local

Mujer es baleada mientras atendía en su negocio de mueblería en Comas: presuntos extorsionados la atacaron a solo dos meses de abrir su local

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Dirigente de transportistas, Martín Ojeda, rechaza declaraciones del ministro Malaver sobre chofer asesinado: “No es simplemente un fallecido”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025