Intensa humareda en bypass 28 de Julio por subestación eléctrica causa alerta en Cercado de Lima

Incendio en bypass de la avenida 28 de Julio genera alarma en Lima | Composición LR | Foto: LR

En la mañana de este miércoles 1 de octubre se registró una densa humareda en el bypass de la avenida 28 de Julio, a la altura de la avenida República de Chile, en el Cercado de Lima. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios acudió de inmediato y se dispuso el cierre temporal de la vía en sentido hacia Miraflores para facilitar las labores de control.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó en una subestación eléctrica ubicada debajo del bypass. Aunque el fuego fue controlado rápidamente por los bomberos, la quema de desechos en el lugar provocó una intensa nube de humo que generó alarma entre conductores y peatones que transitaban por la zona.

Sereno resultó herido durante emergencia en el bypass 28 de Julio

Durante las labores de apoyo en la emergencia, un sereno de la Municipalidad de Lima sufrió una caída que le ocasionó una lesión en la rodilla. El trabajador fue trasladado de inmediato a la Clínica Internacional para recibir atención médica.

En tanto, personal de Serenazgo permanece en la zona para restringir el acceso de transeúntes y colaborar con la limpieza del área afectada. Tras la intervención de los bomberos, el tránsito fue restablecido en la vía.

Sereno resulta herido durante emergencia en el Cercado de Lima. Foto: Adrián Sarria Muñoz/LR

Incendio en bypass de la avenida 28 de Julio genera alarma. Foto: Adrián Sarria Muñoz/LR

¿Qué hacer en casos de incendio?

De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Canal de ayuda

