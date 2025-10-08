Chofer que cobró pasaje a policía relata momento del conflicto: “Me trató como delincuente, perdió el control”

Todo comenzó con una discusión por dos soles. El conductor José Villafuerte manejaba su bus en Lima cuando la suboficial de la Policía Nacional, Teresa Cuba Lara, subió vestida de civil junto a su supuesta pareja y su hijo. Según el chofer, la agente no pagó su pasaje ni el de sus acompañantes, por lo que él insistió en que lo hicieran. “Ahí empezó a gritarme, a insultarme. Me trató como delincuente. Perdió el control”, indicó el afectado.

La situación no quedó ahí. La suboficial llamó a siete policías como refuerzo, quienes llegaron al lugar y detuvieron al conductor frente a los pasajeros. Luego le trasladaron a la comisaría donde permaneció 28 horas.

Ahora, la misma policía busca que el chofer sea condenado por haberse negado a conceder el pase libre a la agente. Según el su abogado, Stefano Miranda, esto servirá “para que se ejemplifique que a la policía se le respeta”.

Cercado por nueve policías

De acuerdo al conductor José Villafuerte, no se percató si la suboficial le mostró su carné policial, ya que él estaba cobrando a varios pasajeros, por lo y procedió a cobrarle el pasaje durante el camino. Aseguró que sus acompañantes tampoco pagaron, pero la agente insistió en no pagar y que, luego, “todo prepotente”, empezó a insultarlo.

“Yo le dije que ya no pague pasaje para calmar la situación, pero ella cada rato se acercaba a mi sitio para seguir discutiendo. Me trató como delincuentes, perdió totalmente el control. Después llamó a sus colegas diciendo que yo la estaba secuestrando y que había sido maltratada. Luego me siguió amenazando”, contó Villafuerte a La República.

El afectado explicó que, mientras estuvo detenido, los policías lo ignoraban y solo atendían los reclamos de la suboficial. Ahora asegura que no le parece justo, que quieran condenarlo por algo que no cometió. "Me quieren meter preso por algo injusto. Esto es un abuso".

Agregó que, afortunadamente, los pasajeros y dos tiktokers transmitieron en vivo el incidente, lo que hizo que el caso se hiciera público. “Si no fuera por eso, otra sería la historia”, dijo.

“Ese mismo día mataron a un compañero de Litepsa, de la empresa Lipetsa, del Triangulito. Al compañero Daniel Cedeño lo mataron ese mismo día, casi a la misma hora. Y a él solo llegaron serenos”.