Ascenso Docente, cronograma 2025: el examen clave que los maestros deben aprobar en la Etapa Nacional

Este mes de octubre, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que continuará su proceso de Ascenso Docente 2025, esta vez en Etapa Nacional, en la que maestros de todo el país deberán rendir un examen. La convocatoria contará con la participación de docentes de Educación Básica en diferentes regiones, quienes buscan una mejor posición en la Carrera Pública Magisterial (CPM).

El Minedu también indica que la prueba se aplicará en una fecha única en locales a nivel nacional. La evaluación incluye 60 preguntas impresas, que sed tendrán que resolver en un máximo de tres horas. Cada respuesta correcta suma 1,5 puntos, que tendrían un valor total de hasta 90 puntos. La prueba evalúa el conocimiento pedagógico del docente a partir de su puesta en uso en situaciones propias de su práctica”, señaló el ministerio.

Asimismo, cabe precisar que los postulantes tendrían que alcanzar un puntaje mínimo para clasificar la Etapa Descentralizada. Los resultados individuales se comunican de forma detalla a través del Informe Individual de Resultados.

Conoce el cronograma de la Etapa Nacional, según Minedu

Publicación de locales de evaluación para rendir la prueba nacional: el 10 de noviembre del 2025

Aplicación de la Prueba Nacional: el 23 de noviembre del 2025

Publicación de resultados preliminares del examen: 5 de diciembre del

Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la evaluación: del 6 al 12 de diciembre del 2025

Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en el examen: del 10 al 18 de diciembre del 2025

Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la evaluación: 18 de diciembre del 2025

¿En qué consiste el Ascenso Docente?

Este concurso de ascenso docente significa una oportunidad de crecimiento profesional y económico para los maestros del país. “El concurso para el ascenso de escala magisterial es una oportunidad para que todos los docentes de Educación Básica pertenecientes a la CPM puedan crecer profesionalmente y mejorar su retribución económica con base en su propio mérito”, cita un documento institucional documentación publicado por el propio Ministerio de Educación.

