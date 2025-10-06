HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 6 de octubre: bonos para docentes del Ministerio de Educación y montos confirmados en Venezuela

El MPPE iniciará en breve los pagos correspondientes a octubre de 2025. La primera asignación será la correspondiente a las Evaluaciones, seguida por el Bono de Guerra, las quincenas y el depósito del Cestaticket.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de octubre. Foto: composiciónLR/X
El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de octubre. Foto: composiciónLR/X

Durante el mes de octubre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reanudará la entrega de los pagos destinados a su plantilla a nivel nacional. Tanto docentes como personal administrativo del sector educativo serán beneficiados con el Bono de Guerra, el Cestaticket y las quincenas del mes.

Asimismo, el Gobierno nacional tiene previsto incluir nuevos apoyos financieros para todo el personal educativo, sin importar el tipo de contrato bajo el cual laboren.

PUEDES VER: Pagos MPPE esto se sabe HOY: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de octubre 2025

El MPPE tiene previsto depositar el Bono de Guerra a todo su personal, incluyendo tanto a trabajadores en ejercicio como a jubilados. Este pago se complementará con la cancelación del Cestaticket y las quincenas, los cuales serán asignados en todo el país.

  • Evaluaciones (comenzó a pagarse desde el 30 de septiembre)
  • Primera Quincena
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena

Cestaticket, octubre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

De acuerdo con lo expresado por Nicolás Maduro, el monto del Cestaticket continuará fijado en 40 dólares indexados. A esta cantidad se suman los 120 dólares correspondientes al Bono de Guerra, también determinados mediante el mecanismo de indexación, lo que eleva el ingreso mensual ajustado de los trabajadores a un total de 160 dólares.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
Notas relacionadas
Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

Trump eleva tensiones con Venezuela: advierte que EE.UU. realizaría operaciones terrestres contra el narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS
Bonos Activos últimas noticias de HOY, 6 de octubre: Bono Único Familiar con aumento y próximo pagos confirmados del Sistema Patria

Bonos Activos últimas noticias de HOY, 6 de octubre: Bono Único Familiar con aumento y próximo pagos confirmados del Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra información de HOY, 6 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

Bono de Guerra información de HOY, 6 de octubre: fechas de pago fijas y montos oficiales con aumento vía Sistema Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lotería de Boyacá de HOY, 4 de octubre 2025: resultados del sorteo 4592, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

Lotería de Boyacá de HOY, 4 de octubre 2025: resultados del sorteo 4592, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

LEER MÁS
La increíble historia de la gaseosa peruana que no es tan popular en Perú, pero es la favorita en Egipto: no es la Inka Kola

La increíble historia de la gaseosa peruana que no es tan popular en Perú, pero es la favorita en Egipto: no es la Inka Kola

LEER MÁS
Este es el distrito más tranquilo para vivir en Lima, según la IA: no es Miraflores ni San Isidro

Este es el distrito más tranquilo para vivir en Lima, según la IA: no es Miraflores ni San Isidro

LEER MÁS
¿Cuánto debes ganar para tener una pensión de más de 3.000 € en España?

¿Cuánto debes ganar para tener una pensión de más de 3.000 € en España?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Jubilados de la ONP cobran sus pensiones desde el 7 de octubre 2025, según nuevo cronograma del Banco de la Nación en Perú

Datos LR

Lotería de Boyacá de HOY, 4 de octubre 2025: resultados del sorteo 4592, números ganadores y premio mayor vía Canal 13

La increíble historia de la gaseosa peruana que no es tan popular en Perú, pero es la favorita en Egipto: no es la Inka Kola

Este es el distrito más tranquilo para vivir en Lima, según la IA: no es Miraflores ni San Isidro

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

Ministros, alcaldes y regidores: estas son las autoridades que dejarían sus cargos para postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025