Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 6 de octubre: bonos para docentes del Ministerio de Educación y montos confirmados en Venezuela

Durante el mes de octubre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) reanudará la entrega de los pagos destinados a su plantilla a nivel nacional. Tanto docentes como personal administrativo del sector educativo serán beneficiados con el Bono de Guerra, el Cestaticket y las quincenas del mes.

Asimismo, el Gobierno nacional tiene previsto incluir nuevos apoyos financieros para todo el personal educativo, sin importar el tipo de contrato bajo el cual laboren.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de octubre 2025

El MPPE tiene previsto depositar el Bono de Guerra a todo su personal, incluyendo tanto a trabajadores en ejercicio como a jubilados. Este pago se complementará con la cancelación del Cestaticket y las quincenas, los cuales serán asignados en todo el país.

Evaluaciones (comenzó a pagarse desde el 30 de septiembre)

Primera Quincena

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena

Cestaticket, octubre 2025: ¿de cuánto es el pago del MPPE?

De acuerdo con lo expresado por Nicolás Maduro, el monto del Cestaticket continuará fijado en 40 dólares indexados. A esta cantidad se suman los 120 dólares correspondientes al Bono de Guerra, también determinados mediante el mecanismo de indexación, lo que eleva el ingreso mensual ajustado de los trabajadores a un total de 160 dólares.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?