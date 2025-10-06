HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Bloquean carretera en Piura luego de que madre de familia perdiera la vida en accidente de tránsito

Víctima viajaba con su hijo, quien resultó gravemente herido. Protestantes pidieron rompemuelles en la zona.

Protestantes piden medidas de protección para evitar futuros accidentes. Foto: Cortesía
Protestantes piden medidas de protección para evitar futuros accidentes. Foto: Cortesía

Decenas de ciudadanos del caserío de Terela bloquearon la carretera que lleva hacia el medio Piura, luego de que un accidente de tránsito terminara con la vida de una madre de familia la noche de ayer, domingo 5 de octubre.

Wilmer Rufino, presidente de la junta vecinal de Terela, narró que un autobús de una empresa agroindustrial impactó con la mototaxi donde viajaba Eloisa Girón junto a su hijo. El vehículo menor era conducido por la pareja de la víctima. A causa del siniestro la mujer perdió la vida al instante y el infante se encuentra en estado de gravedad.

Según la autoridad local, el conductor habría intentado darse a la fuga, pero terminó siendo interceptado cuando estaba estacionado en la tranquera de la empresa ECOSAC.

Piden medidas de protección

La carretera que une a los distritos de Castilla y Piura con el medio Piura es transitada por cientos de vehículos, de mayor y menor tamaño, debido a que conecta con numerosas empresas agroindustriales.

"No es el primer accidente. Hay personas del pueblo que han quedado invalidas a raíz de los siniestros que suelen ocurrir por la imprudencia de estos buses que transitan con demasiada velocidad", aseveró Rufino.

Ante este panorama, los indignados pobladores iniciaron un bloqueo a las 3 a.m. de este lunes, exigiendo al Ministerio de Transportes la instalación de rompemuelles en la vía, con la intención de ralentizar el paso de los autobuses.

