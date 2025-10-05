HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre
Sociedad

Resultados del examen de admisión Universidad Nacional de Piura 2026-I: link para ver puntajes e ingresantes

El proceso de admisión en la Universidad Nacional de Piura (UNP) se dará en la modalidad ordinaria y para alumnos que estén cursando el quinto grado de secundaria. Conoce los resultados aquí.

Examen de admisión en la UNP iniciará a las 9 a. m.
Examen de admisión en la UNP iniciará a las 9 a. m. | Mentor

¡Atención, postulantes! La Universidad Nacional de Piura (UNP) llevó a cabo el examen de admisión 2026-I este domingo 5 de octubre en la modalidad ordinaria y para escolares que cursen el quinto año de secundaria. Ello, luego de que el 29 de septiembre hayan concluido las inscripciones para el derecho de admisión.

La UNP informó que las puertas se abrirán desde las 6 a. m. hasta las 8.30 a. m., pues la prueba inicia a las 9 a. m. en punto. Asimismo, recomendó llevar lápiz negro 2B, un borrador y un tajador. Las mujeres deberán acudir con el cabello recogido, mientras que los hombres, si usan polo blanco, estos no deben llevar estampados.

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

Examen de admisión UNP 2026-I: link de resultados

Para conocer los resultados del examen de admisión UNP 2026-I, dirígete a este ENLACE, la página oficial de la casa superior de estudios en el norte del país. Podrás conocer los puntajes obtenidos y la lista de ingresantes por carrera. Es preciso mencionar que para este proceso de admisión se ofrece 561 vacantes en sus diferentes carreras.

Vacantes de la UNP 2026-I. Foto: UNP

Carreras profesionales de la UNP. Foto: UNP

¿Cómo es el examen de admisión UNP?

La selección de ingresantes se realizará mediante una prueba única que se dividirá en dos partes: Aptitud Académica (Razonamiento Matemático, Razonamiento Lógico, Aptitud Verbal) y Conocimientos (Matemática I y II, Física, Química, Biología, Economía, Lengua y Literatura, Historia del Perú y Geografía del Perú).

La prueba constará de 100 preguntas tipo test, con opciones múltiples y una única respuesta correcta. Cada pregunta correcta sumará 4 puntos. Las respuestas incorrectas restarán 0.25 puntos y las preguntas sin respuesta tendrán una penalización de 0.10 puntos.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de Piura?

La Universidad Nacional de Piura ofrece una variedad de carreras profesionales, entre las que figuran:

  • Ciencias Administrativas
  • Agronomía
  • Ing. Agrícola
  • Ciencias Contables y Financieras
  • Economía
  • Ing. Industrial
  • Ing. Informática
  • Ing. Agroindustrial e Ind. Alimentarias
  • Ing. Mecatrónica
  • Ing. de Minas
  • Ing. Geológica
  • Ing. de Petróleo
  • Ing. Química
  • Ing. Ambiental y Seguridad Industrial
  • Ing. Pesquera
  • Ing. Zootecnica
  • Medicina Veterinaria
  • Medicina Humana
  • Enfermería
  • Psicología
  • Obstetricia
  • Estomatología
  • Historia y Geografía
  • Lengua y Literatura
  • Educación Inicial
  • Educación Primaria
  • Ciencias de la Comunicación Social
  • Derecho y Ciencias Políticas
  • Matemática
  • Física
  • Ciencias Biológicas
  • Ing. Electrónica y Telecomunicaciones
  • Estadística
  • Ing. Civil
  • Arquitectura y Urbanismo
