Universidades e institutos suspenden clases mañana, lunes 6 de octubre, por paro de transportistas en Lima y Callao
Transportistas en Lima y Callao anuncian un paro de 24 horas tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, buscando frenar las extorsiones y pidiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto.
- Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre por la alta criminalidad: "Es un grito de desesperación"
- ¿Hay clases mañana lunes 6 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Esto dice el Minedu
Tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, transportistas han anunciado un paro en Lima y Callao para frenar la ola de violencia en la capital y alzar su voz para que las autoridades combatan a las bandas delictivas. Esta medida fue anunciada por Martín Ojeda, dirigente de la Cámara Nacional del Transporte y se desarrollaría durante 24 horas.
A través de comunicados oficiales difundidos en sus canales institucionales, algunas universidades informaron que las clases presenciales quedan suspendidas por el resto del día, a fin de resguardar la seguridad de sus estudiantes y personal docente ante el paro de transportistas que afectará la movilidad y las principales rutas en varios puntos de la capital.
¿Qué universidades han anunciado la suspensión de sus clases presenciales?
- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
- Universidad Privada del Norte (UPN)
- Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
- Universidad Antonio Ruiz de Montoya
- Escuela de Posgrado de la UPC
- Zeguel Ipae
- Instituto Toulouse Lautrec
- Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM
Choferes son asesinados, pese a acuerdo con el Congreso
El gremio de transportistas anunció esta medida de fuerza a la ola de extorsiones y al incremento de la inseguridad. Esto, pese a que en el último paro de transportistas, representantes del Congreso conversaron con gremios para llegar a u acuerdo que refuerce la seguridad en las calles y se cree un equipo especial de élite.
Durante la protesta se espera que más colectivos puedan sumarse para formar una nueva mesa de diálogo. Sus exigencias son las de aumentar el resguardo policial y velar por la vida de miles de choferes y cobradores que viven del día a día.