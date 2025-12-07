Motociclistas de delivery en Lima: 40% usan el celular mientras manejan, advierte estudio

Un reciente estudio realizado en Lima sobre el comportamiento vial de motociclistas y sus pasajeros reveló que una parte importante de quienes trabajan en actividades comerciales —como delivery o mensajería— conduce mientras manipula el celular. En concreto, el 40,2 % de estos conductores circula revisando o usando el teléfono, una práctica que incrementa el riesgo de provocar o sufrir un siniestro y que también compromete la seguridad de automovilistas y peatones.

Los resultados corresponden al Estudio Observacional sobre el Comportamiento Vial de Motociclistas, elaborado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y difundido junto al Touring y Automóvil Club del Perú (TACP). La investigación se basó en el análisis de la conducta de más de 3.600 motociclistas y 4.000 acompañantes, lo que permitió identificar patrones frecuentes de riesgo en la capital.

¿Por qué los motociclistas de delivery usan el celular mientras manejan?

Según explicó Leandro Perillo, gerente de Movilidad y Políticas Públicas de la FIA Región IV, gran parte de estas conductas está asociada a motociclistas jóvenes que dependen del teléfono para orientarse, responder mensajes o reproducir música mientras se desplazan. Este hábito, indicó, puede derivar en lesiones graves o incluso la muerte ante cualquier incidente en la vía.

Otro comportamiento preocupante está vinculado a la escasa visibilidad de los conductores comerciales durante la noche. El estudio muestra que solo el 28,8 % utiliza ropa o elementos reflectivos, pese a que estos accesorios facilitan que otros usuarios de la vía puedan detectarlos a distancia. El dato cobra relevancia si se toma en cuenta que aproximadamente el 40 % de las motocicletas que circulan en Lima están dedicadas a actividades comerciales, un porcentaje que debería motivar una fiscalización más estricta y políticas públicas orientadas a corregir estas prácticas.

Perillo también destacó que la distracción generada por el uso del celular es total: basta con mirar un mensaje de WhatsApp durante unos segundos para avanzar varios metros sin ver la vía. A ello se suma la baja adopción de indumentaria reflectiva, un factor clave en condiciones de poca luz. Para él, la mejora dependerá tanto de ajustes normativos como de campañas sostenidas de educación vial que refuercen la responsabilidad al conducir.

¿Qué infracciones comete un motociclista de delivery al usar su celular mientras maneja?

Luis Quispe Candía, abogado especialista en Tránsito y Seguridad Vial, explicó a La República los alcances de la falta y advirtió sobre la urgente necesidad de reforzar la fiscalización en la ciudad. De acuerdo con el reglamento de tránsito, la infracción aplicable es la G18, considerada grave, que sanciona a quienes conducen usando un objeto o dispositivo que implique soltar el manubrio o perder el control adecuado del vehículo.

Asimismo, señaló los riesgos que toman algunos motociclistas: zigzagueo entre autos, adelantamientos por la derecha, uso de veredas y maniobras temerarias. “El adelantamiento siempre debe hacerse por la izquierda. Sin embargo, los motociclistas delivery lo hacen por la derecha y ponen en peligro a peatones y conductores”, advirtió.

Además, mencionó que el uso indebido de veredas y el cruce entre autos en movimiento son prácticas recurrentes que incrementan las probabilidades de colisión. Para Quispe, estas conductas deberían ser sancionadas con la infracción G29, que castiga maniobras peligrosas y desobediencia a las normas de tránsito.

Los riesgos de usar el celular mientras manejan los motociclistas de delivery

Al ser consultado sobre los riesgos para peatones y transeúntes, el especialista afirmó que están “permanentemente en peligro”. Esto se debe no solo al uso del celular, sino también a la presión por entregar pedidos en el menor tiempo posible, lo que incentiva maniobras rápidas y peligrosas.

Por ello, sugirió evaluar el modelo de pago de las plataformas de reparto. “Si se les paga más por entregar más rápido, el sistema los empuja a asumir riesgos. El Ministerio de Transportes debe revisar esta modalidad para que el tiempo de entrega esté regulado y no incentive la conducción peligrosa”, explicó. El especialista invocó a la Policía Nacional y a las autoridades municipales a reforzar la fiscalización.

