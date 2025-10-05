La joven postulante llegó pasado el tiempo límite y perdió el examen de admisión de la UNMSM. | Foto: composición LR/TikTok/@clipslacepre

La joven postulante llegó pasado el tiempo límite y perdió el examen de admisión de la UNMSM. | Foto: composición LR/TikTok/@clipslacepre

El sábado 4 de octubre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) dio inicio a su examen de admisión 2026-I. De todas partes del Perú, llegaron cientos de estudiantes para conseguir su ansiada vacante. Sin embargo, una escena emotiva en los exteriores de la puerta 6 de la Decana de América captó la atención de los presentes. Una joven postulante se presentó varios minutos tarde de la hora estipulada de ingreso.

Aunque intentó hablar con el personal de seguridad y se arrodilló para pedir una oportunidad de rendir el examen de admisión, no le permitieron el ingreso al campus de San Marcos. La situación generó diversos comentarios entre los usuarios.

Postulante a la UNMSM pidió de rodillas ingresar al examen de admisión tras llegar tarde, pero le negaron el ingreso

Según se observa en las imágenes compartidas en TikTok, la joven postulante habría llegado pasado las 8:30 a.m., tiempo límite para el ingreso al examen de admisión, por lo que encontró las puertas cerradas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Con la esperanza de poder entrar al campus, le pidió de rodillas al personal de seguridad que la dejaran pasar para rendir la prueba.

"Déjenla entrar", "Abran la puerta", "Que entre", se les escucha gritar a algunos padres de familia que se encontraban viendo la emotiva escena. Pese a ello, miembros de la institución no abrieron las puertas y la joven perdió su examen de admisión.

El hecho generó debate en redes sociales. Mientras que unos indicaban que, lamentablemente, con esta experiencia la joven aprenderá a respetar el horario de ingreso; otros pidieron mayor comprensión para los postulantes, ya que son muchos los que viajan desde provincias para conseguir ingresar a San Marcos.

"A veces los postulantes vienen de lugares muy lejos y tienen que esperar el transporte público que tardan un montón. Sean más comprensivos con ellos", "La hora es la hora, midan sus tiempos", "Es triste, pero creo que ahora aprendió una gran lección", "Muchos solo tienen una oportunidad en la vida, deben ser más comprensivos", "La puntualidad siempre es importante", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.