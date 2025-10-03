Corte de Piura saludó a colaboradores en el Día Internacional del Adulto Mayor

Esta celebración busca valorar y reconocer el aporte de los adultos mayores en la institución. Fuente: Difusión.

Ayer, en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, y por iniciativa de la coordinadora de recursos humanos Dulce García Pacheco, se entregaron detalles a las personas adultas mayores que laboran en la Corte Superior de Justicia de Piura.

La gerente de administración distrital Doris Chunga Rojas y el jefe de la Unidad de administración y finanzas, Eli Castillo Medina, realizaron la entrega gracias a la colaboración del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro.

El objetivo de esta actividad fue reconocer y valorar la trayectoria y el aporte de nuestros adultos mayores en la institución, sorprendiéndolos en sus respectivas oficinas.