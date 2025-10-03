HOYSuscripcion LR Focus

Se incorporan nuevos integrantes del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de Piura

Los jueces Cristhian Barrantes Díaz y Raúl Martín Álvarez García se unieron al Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte de Piura tras su juramentación ante el presidente David Fernando Correa Castro.

El Consejo tiene como misión presentar propuestas para optimizar el sistema de Administración de Justicia. Fuente: Difusión.
Los jueces Cristhian Barrantes Díaz y Raúl Martín Álvarez García se incorporaron al Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte de Piura tras su juramentación ante el presidente de la institución, David Fernando Correa Castro.

De esta manera Barrantes Díaz se incorpora a este órgano de gobierno por ser el jefe de la ODANC de Piura. Por su parte, Álvarez García se integra como representante de los jueces especializados y mixtos de Piura.

El acto de juramentación de ambos magistrados también contó con la presencia de la consejera Claudia Morán Morales de Vicenzi, quien también confirma el Consejo Ejecutivo Distrital en su condición de pastpresidenta de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Como se recuerda, el Consejo Ejecutivo Distrital de Piura tiene por objetivo la presentación y gestión de propuestas para seguir mejorando el sistema de Administración de Justicia. Dentro de sus funciones se destaca la gestión para la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, proponer las líneas de acción para contribuir a los programas de descarga procesal que tiene el Poder Judicial, entre otros.

Fospibay presenta programa iluminando Sechura con inversión de más de S/ 46 millones en electrificación

La Colaboración Eficaz en las Personas Jurídicas

Juzgado Penal Supraprovincial de Sullana condenó a cadena perpetua a padre de familia por abusar de su hija de once años

Corte de Sullana destaca a nivel nacional por una justicia con rostro humano

Dr. Roberto Huamán Santisteban asumió como Juez Supernumerario del Primer Juzgado Civil de Chiclayo

